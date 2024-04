【灣區新聞】台灣投手鄧愷威分享在職棒大聯盟登板經驗（視頻）

【KTSF】

台灣投手鄧愷威在上週五投完在大聯盟的第四度登板後,周末確定下放回小聯盟,回顧這四場大聯盟出賽,鄧愷威認為,自己在先發與後援的角色轉換上的調整適應面對很大的考驗與學習,也希望藉著這次的磨練機會,讓自己更加成長,為下次重回大聯盟的機會做更充分的準備。

七局上一人出局兩人在壘的狀況下,鄧愷威臨危授命登板,面對這生涯首次的局中登板投球,最後留下一局投球失五分的成績單,這樣的大聯盟震撼教育,愷威也言明這對他是個挑戰。

鄧愷威說:「有點不習慣,因為前幾場都是就是新的一局開始,然後這次是也是我人生第一次在局中間上來,所以其實有點不習慣,然後就是熱身的時間,也比較短一點,所以今天這個感覺,還要再去適應一下,其實最大挑戰,是這種從牛棚接到電話,然後要馬上熱身這一塊吧,因為之前是先發,所以之前在熱的時候,時間比較長,但是今天局中間上去的時間,可能熱身的時間就縮短了很多,所以我覺得今天比較困難的是這個。」

在經歷了這大聯盟第四度的登板,加上傷兵名單其餘投手的回歸,鄧愷威周末也確定被下放回小聯盟3A,回顧這大聯盟生涯初體驗,負責長中繼任務的鄧愷威,被賦予了與小聯盟設定為先發,完全不同的角色任務,在有限的時間中調整,是愷威最大的挑戰,也藉由這樣的機會,讓他看到自己還可以持續努力與成長的方向。

鄧愷威說:「其實我覺得,今年在牛棚遇到很多新的挑戰,所以我覺得就是還是有很多東西要學吧。」

總教練Bob Melvin賽後的訪問也談到,鄧愷威體驗過大聯盟,這對他來說是很好的經驗,之後回到小聯盟再做更多鍛鍊,整體經驗對他是好的。

而鄧愷威再回到小聯盟,又將是個全新的開始,就看他自己如何從這難得的22天中成長,強化心態和球技的琢磨,繼續為重返大聯盟的一天而努力。

