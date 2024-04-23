【灣區新聞】台灣投手鄧愷威分享在職棒大聯盟登板經驗（視頻）

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台灣投手鄧愷威在上週五投完在大聯盟的第四度登板後，周末確定下放回小聯盟，回顧這四場大聯盟出賽，鄧愷威認為，自己在先發與後援的角色轉換上的調整適應面對很大的考驗與學習，也希望藉著這次的磨練機會，讓自己更加成長，為下次重回大聯盟的機會做更充分的準備。

七局上一人出局兩人在壘的狀況下，鄧愷威臨危授命登板，面對這生涯首次的局中登板投球，最後留下一局投球失五分的成績單，這樣的大聯盟震撼教育，愷威也言明這對他是個挑戰。

鄧愷威說：「有點不習慣，因為前幾場都是就是新的一局開始，然後這次是也是我人生第一次在局中間上來，所以其實有點不習慣，然後就是熱身的時間，也比較短一點，所以今天這個感覺，還要再去適應一下，其實最大挑戰，是這種從牛棚接到電話，然後要馬上熱身這一塊吧，因為之前是先發，所以之前在熱的時候，時間比較長，但是今天局中間上去的時間，可能熱身的時間就縮短了很多，所以我覺得今天比較困難的是這個。」

在經歷了這大聯盟第四度的登板，加上傷兵名單其餘投手的回歸，鄧愷威周末也確定被下放回小聯盟3A，回顧這大聯盟生涯初體驗，負責長中繼任務的鄧愷威，被賦予了與小聯盟設定為先發，完全不同的角色任務，在有限的時間中調整，是愷威最大的挑戰，也藉由這樣的機會，讓他看到自己還可以持續努力與成長的方向。

鄧愷威說：「其實我覺得，今年在牛棚遇到很多新的挑戰，所以我覺得就是還是有很多東西要學吧。」

總教練Bob Melvin賽後的訪問也談到，鄧愷威體驗過大聯盟，這對他來說是很好的經驗，之後回到小聯盟再做更多鍛鍊，整體經驗對他是好的。

而鄧愷威再回到小聯盟，又將是個全新的開始，就看他自己如何從這難得的22天中成長，強化心態和球技的琢磨，繼續為重返大聯盟的一天而努力。

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