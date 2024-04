【台灣新聞】台灣花蓮凌晨發生多次地震 專家估計餘震仍會持續至少半年

【有線新聞】

台灣花蓮凌晨發生多次地震,最強一次達到6.3級,至少兩幢建築物傾斜。太魯閣附近一帶路段因多處落石要封閉,花蓮全日停工停課。

閉路電視畫面見到地震發生一刻,花蓮統帥大樓有鋼樑斷裂,地下一層隨即倒塌。

本月初花蓮發生7.2級地震後統帥大樓已被列為危樓,全部人已遷出正等待清拆。

而在附近的富凱大飯店亦受地震影響嚴重傾斜。有家屬到現場,指有家人仍在旁邊大樓裏,最後由消防安全救出。

當局表示大樓內無人被困,希望在兩星期內拆除。

花蓮政府建設處長鄧子榆表示:「目前我們在探索它,因為倒塌傾斜,看能不能做一些臨時的支撐,讓傾斜趨勢不會這麼危險。」

有居民表示餘震不斷,整晚都睡不着,「都不能睡沒辦法睡」、「今天凌晨的時候特別大,現在有樓倒塌」。

花蓮多地公路亦持續有落石,在豐濱鄉一條旅遊步道的入口被掩埋。而在早前大地震中有多人傷亡的太魯閣一帶亦持續有落石,部分路段封閉。

有專家稱相信近日多次的地震,都是屬於今月初花蓮大地震後的餘震。

中國地震局地球物理研究所特聘專家高孟潭表示:「這個地區正好位於菲律賓板塊和歐亞板塊的交界處,這種板塊之間的持續推擠活動,可能會使地區的地震活動在一個時間內,會體現出持續時間比較長的特點。」

亦有專家表示,即使至今已錄得餘震過千次,但相信仍未釋放出全部能量,估計餘震會持續至少半年,規模則是未知之數。

