【灣區新聞】加州護士協會抗議凱薩醫院倉促使用人工智能 枉顧病人安全（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

加州護士協會週一在舊金山凱薩醫院外舉行集會,抗議院方倉促使用人工智能AI,枉顧病人安全。

近百個加州註冊護士和加州護士協會成員,週一中午在舊金山Kaiser Permanente凱薩醫療中心舉行抗議活動,表達人工智能AI對患者安全的擔憂。

加州護士協會主席Cathy Kennedy說:「他們真的需要暫停然後想一想,這真的是你想花的錢嗎?科技和人工智慧或是使用這些錢,來僱用更多的護士和其他人員,因為這是一個龐大的組織。」

參加集會人士表示,護理人員都支持能夠提高護士技能和病患照顧的技術,但是他們認為,凱薩自許是醫界人工智慧的先驅,但目的是為了獲利。

Kennedy說:「我的意思是如果,你可以使用虛擬護士,或者你向某人發送某種技術來代替人類,沒有任何成本,沒有人工成本。」

舊金山市議員陳詩敏也到場聲援護士。

護士協會要求參與人工智能技術開發的每一步,並有權決定是否在工作場合部署AI。

針對護理人員的抗議與訴求,凱薩醫院發聲明表示,凱薩醫院為護理人員提供最先進的工具和技術,提供高品質,可負擔的醫療保健,以滿足會員和患者的需求。

院方表示在凱薩,AI工具不會做出醫療決策,醫生和照護團隊始終處於病人決策的中心,AI能夠增加體驗,但AI不會取代人類評估。

