【全國新聞】研究顯示未來幾十年氣候危機將令全球收入下降約19％

【KTSF 周正鈞報導】

溫度極高的熱浪,嚴重的洪水和山火,所有天災令我們要付出巨大的代價,一項新研究顯示,在未來幾十年內,全球的收入將下降約19%,這不僅會影響大型企業和政府,實際上會令世界變得更加貧窮。

最新發表在《自然》期刊的一項新研究,揭露一個令人不安的結果,即使各國政府現在加大力度應對氣候危機,也無法避免短期的財務困境。

美國國家海洋和大氣管理局應用氣候學家Adam Smith說:「過去七年,美國在天氣和極端氣候方面創下了許多紀錄,導致超過1.1萬億美元的損失。」

該研究將個人健康、財富和幸福感,與氣候變化聯繫在一起來評估。

研究指在2050年前,天災令家園受損,種植和運輸食物的成本增加,以及對心理健康的影響等因數,會對經濟造成近19%的損失。

而在某些情況下,那些引致極端氣候變化最少的人,將遭受最大的損失。

Smith說:「在很多情況下,這在很大程度上取決於地理位置的運氣,或者說不幸。」

根據報告,中東、北非和南亞是最有可能出現收入減少的地區。

加州大學洛杉磯分校氣候科學家Daniel Swain博士說:「氣候變化的影響,可能在這些地區更加顯著,這主要是因為這些地區比其他地區脆弱,但也因為,老實說,這些地方所經歷的狀況,和正常情況相比會有巨大差異。」

美國作為歷史上排放量大的國家,將受到的影響郤比鄰國小,但它也將無法免受全球變暖的影響,特別是年輕的一代。

Swain博士又提到,一些天災會因受到氣候變化而加劇,可能會對房屋供應造成壓力,變得更加不可負擔。

