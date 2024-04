【灣區新聞】舊金山5月至10月將舉辦18場大型免費音樂會（視頻）

【KTSF】

舊金山(三藩市)從5月初至10月中,將在市內舉辦約18場大型免費音樂會。

舊金山市府週一公佈名為SF Live,為期六個月的一系列免費戶外音樂會。

首場免費音樂會帶來Electric Fields電音EDM樂隊,將在5月4號在舊金山金門公園的Bandshell舉行。

市府指SF Live的目標,是支持舊金山的音樂和娛樂行業,恢復社區活力及重新利用開放空間,希望透過藝術和文化振興經濟。

活動投放了250萬美元,是透過加州州議會撥款,由時任州議員、現任市政府律師邱信福主導促成。

這個為期六個月的免費音樂會系列,將會在市內不同大小場地舉行,例如金門公園Bandshell、Jerry Garcia Amphitheater、聯合廣場Union Square Plaza、市政廣場、Crane Cove Park、Fulton Plaza、Eagle Plaza等等。

活動詳情及日程表,可以到http://sflivefest.com查詢。

