【灣區新聞】舊金山5月至10月將舉辦18場大型免費音樂會（視頻）

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舊金山（三藩市）從5月初至10月中，將在市內舉辦約18場大型免費音樂會。

舊金山市府週一公佈名為SF Live，為期六個月的一系列免費戶外音樂會。

首場免費音樂會帶來Electric Fields電音EDM樂隊，將在5月4號在舊金山金門公園的Bandshell舉行。

市府指SF Live的目標，是支持舊金山的音樂和娛樂行業，恢復社區活力及重新利用開放空間，希望透過藝術和文化振興經濟。

活動投放了250萬美元，是透過加州州議會撥款，由時任州議員、現任市政府律師邱信福主導促成。

這個為期六個月的免費音樂會系列，將會在市內不同大小場地舉行，例如金門公園Bandshell、Jerry Garcia Amphitheater、聯合廣場Union Square Plaza、市政廣場、Crane Cove Park、Fulton Plaza、Eagle Plaza等等。

活動詳情及日程表，可以到http://sflivefest.com查詢。

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