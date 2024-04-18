【中國新聞】美國向中方返還38件流失文物 主要為明清藏傳佛教文物

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【有線新聞】

中國國家文物局成功從美國追回38件流失文物，大部分為明清時期中國藏傳佛教文物。局方將在適當時間，把文物運回國。

文物返還移交儀式，在中國駐紐約總領事館舉行。國家文化和旅遊部副部長李群，代表中方簽署確認。

紐約曼哈頓區檢察官辦公室，將繳獲的38件文物藝術品，移交中方。

經初步鑑定，大部分為明清時期中國藏傳佛教文物，涉及佛塔、佛像、佛教飾物等類別。

Transcending time and culture, antiquities witness the progress of human civilization. It is the shared responsibility of all countries to crack down on antiquities smuggling and bring the treasures back to their place of origin. pic.twitter.com/QgAHSl1E0d — Chinese Consulate General in New York (@ChinaCG_NYC) April 18, 2024

涵蓋銅、泥、象牙、木等材質。內容豐富、保存完整，具有重要的歷史、藝術和科學價值。

過去70多年，通過執法合作、司法訴訟等方式，共有超過300批次、15萬件流失美國、瑞士、澳洲等地的海外文物回歸。

其中包括1860年流失海外的7條圓明園漢白玉石柱。是在中宣部、文旅部、國家文物局指導下，通過政府、學校等多方面合作，最終促成挪威收藏機構捐贈。是繼馬首銅像後，又一批回歸圓明園的重要文物。

近年關於文物追索返還的國際合作，不斷擴展深化。透過民事訴訟、協商談判等手段追還文物。至於中美在2009年簽署，中美關於防止中國文物非法入境美國的政府間諒解備忘錄，亦在今年1月第三度順延。

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