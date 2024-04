【中國新聞】美國向中方返還38件流失文物 主要為明清藏傳佛教文物

【有線新聞】

中國國家文物局成功從美國追回38件流失文物,大部分為明清時期中國藏傳佛教文物。局方將在適當時間,把文物運回國。

文物返還移交儀式,在中國駐紐約總領事館舉行。國家文化和旅遊部副部長李群,代表中方簽署確認。

紐約曼哈頓區檢察官辦公室,將繳獲的38件文物藝術品,移交中方。

經初步鑑定,大部分為明清時期中國藏傳佛教文物,涉及佛塔、佛像、佛教飾物等類別。

Transcending time and culture, antiquities witness the progress of human civilization. It is the shared responsibility of all countries to crack down on antiquities smuggling and bring the treasures back to their place of origin. pic.twitter.com/QgAHSl1E0d

— Chinese Consulate General in New York (@ChinaCG_NYC) April 18, 2024