【中國新聞】美國向中方返還38件流失文物 主要為明清藏傳佛教文物

April 18, 2024 中國新聞, 新聞, 中港台新聞, 熱點關注

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【有線新聞】

中國國家文物局成功從美國追回38件流失文物，大部分為明清時期中國藏傳佛教文物。局方將在適當時間，把文物運回國。

文物返還移交儀式，在中國駐紐約總領事館舉行。國家文化和旅遊部副部長李群，代表中方簽署確認。

紐約曼哈頓區檢察官辦公室，將繳獲的38件文物藝術品，移交中方。

經初步鑑定，大部分為明清時期中國藏傳佛教文物，涉及佛塔、佛像、佛教飾物等類別。

涵蓋銅、泥、象牙、木等材質。內容豐富、保存完整，具有重要的歷史、藝術和科學價值。

過去70多年，通過執法合作、司法訴訟等方式，共有超過300批次、15萬件流失美國、瑞士、澳洲等地的海外文物回歸。

其中包括1860年流失海外的7條圓明園漢白玉石柱。是在中宣部、文旅部、國家文物局指導下，通過政府、學校等多方面合作，最終促成挪威收藏機構捐贈。是繼馬首銅像後，又一批回歸圓明園的重要文物。

近年關於文物追索返還的國際合作，不斷擴展深化。透過民事訴訟、協商談判等手段追還文物。至於中美在2009年簽署，中美關於防止中國文物非法入境美國的政府間諒解備忘錄，亦在今年1月第三度順延。

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