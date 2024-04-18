【灣區新聞】奧克蘭河口發現的遺體證實是失蹤越裔女長者 女婿被捕

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【KTSF 古琳嘉報導】

San Pablo警方週二宣布，去年9月在奧克蘭河口（Oakland Estuary）發現到的一具遺體已經確認身份，是先前通報失蹤的74歲越南裔女性長者，死者的女婿今年稍早前被捕，並已經被控兩項謀殺罪名。

San Pablo警方表示，通過DNA比對，確認去年9月30日在奧克蘭河口發現到的遺體，是74歲失蹤長者陳桂（Que Tran），她的女婿，41歲San Pablo居民福武（Phuc Vo），已經被控謀殺岳母以及妻子，不過其妻子遺體尚未被找到。

San Pablo警方表示，謀殺案是從失蹤案開始調查的，去年9月，福武向警方通報，40歲的妻子李托（Tho Ly）和74歲的岳母陳桂失蹤。

San Pablo警察局發言人Peggy Chou說：「福武報稱他妻子和岳母與家人間的爭吵後離開住家，當時開車走的，之後他就沒再看到她們。」

案情指，當時被告聲稱，報警前約一個星期，妻子帶著母親開一台Honda汽車前往南加州，不過調查人員在詢問他時，訊息卻時有出入。

Chou說：「顯然這類牴觸的資訊很麻煩，當調查人員繼續挖掘資訊，繼續調查這個案子，武先生最終在2月份被捕。」

警方調查還發現，福武還曾開著這輛他通報妻子開走的這輛Honda汽車。

Chou說：「這是因為跟進調查的結果，調查人員取得畫面顯示，他進入車輛並開走，在他聲稱並未在見到那輛車之後。」

警方今年2月底將嫌犯逮捕，幾天後，Contra Costa地檢處以兩項謀殺罪名將他起訴。

至於受害人的行蹤直到上個月才有進展，原本去年9月30日，有一具女性遺體在靠近Alameda市的奧克蘭河口被打撈出來，警方直到今年3月26日才收到DNA比對結果，證實遺體是陳桂，並在週二向外公布有關結果。

警方週二也前往發現該具遺體的河口搜尋，希望能找到李托的遺體。

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