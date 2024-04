【灣區新聞】奧克蘭河口發現的遺體證實是失蹤越裔女長者 女婿被捕

【KTSF 古琳嘉報導】

San Pablo警方週二宣布,去年9月在奧克蘭河口(Oakland Estuary)發現到的一具遺體已經確認身份,是先前通報失蹤的74歲越南裔女性長者,死者的女婿今年稍早前被捕,並已經被控兩項謀殺罪名。

San Pablo警方表示,通過DNA比對,確認去年9月30日在奧克蘭河口發現到的遺體,是74歲失蹤長者陳桂(Que Tran),她的女婿,41歲San Pablo居民福武(Phuc Vo),已經被控謀殺岳母以及妻子,不過其妻子遺體尚未被找到。

San Pablo警方表示,謀殺案是從失蹤案開始調查的,去年9月,福武向警方通報,40歲的妻子李托(Tho Ly)和74歲的岳母陳桂失蹤。

San Pablo警察局發言人Peggy Chou說:「福武報稱他妻子和岳母與家人間的爭吵後離開住家,當時開車走的,之後他就沒再看到她們。」

案情指,當時被告聲稱,報警前約一個星期,妻子帶著母親開一台Honda汽車前往南加州,不過調查人員在詢問他時,訊息卻時有出入。

Chou說:「顯然這類牴觸的資訊很麻煩,當調查人員繼續挖掘資訊,繼續調查這個案子,武先生最終在2月份被捕。」

警方調查還發現,福武還曾開著這輛他通報妻子開走的這輛Honda汽車。

Chou說:「這是因為跟進調查的結果,調查人員取得畫面顯示,他進入車輛並開走,在他聲稱並未在見到那輛車之後。」

警方今年2月底將嫌犯逮捕,幾天後,Contra Costa地檢處以兩項謀殺罪名將他起訴。

至於受害人的行蹤直到上個月才有進展,原本去年9月30日,有一具女性遺體在靠近Alameda市的奧克蘭河口被打撈出來,警方直到今年3月26日才收到DNA比對結果,證實遺體是陳桂,並在週二向外公布有關結果。

警方週二也前往發現該具遺體的河口搜尋,希望能找到李托的遺體。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。