【灣區新聞】舊金山警察局長及地檢拜訪華埠商戶 呼籲市民提防祈福黨騙案（視頻）

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舊金山（三藩市）警察局長Bill Scott及地檢官謝安宜（Brooke Jenkins）拜訪華埠商戶，提醒市民關於最近再度興起的祈福黨騙案。

Scott局長說：「最好的辦法是不要讓陌生人接近、入侵你的私人空間，我知道有時會有難度，有人會試圖走近然後襲擊你，或向你身上噴灑不明的東西，但他們要很接近才能做到，所以不要讓人進入你的私人空間。」

Scott局長及地檢官謝安宜週三到訪華埠商戶，提醒民眾注意近來的祈福黨騙案趨勢，又向商戶派發單張。

當局經常提醒民眾，不要與陌生人交談或有身體接觸，但近日有受害人聲稱，自己涉嫌被騙徒噴灑不明粉末，之後感覺被迷暈。

Scott局長指出，當有人試圖行近，應立即告訴對方不要接近，並嘗試記下對方外表及面部特徵。

他也呼籲市民若遇上可疑人士，或目擊有人被噴灑不明粉末或液體，應立即致電911報警。

謝安宜則表示，週三探訪華埠，亦是向商戶了解，他們有否觀察到任何罪案趨勢。

謝安宜說：「今天旨在了解民眾有什麼憂慮，讓他們知道華埠有哪位警員步行巡邏，同時和他們建立關係，從而讓我們更好地服務這個商業區。」

警方表示，部份祈福騙徒不是來自本地，他們都會向受害人訛稱，要在30天之後才打開首飾袋，讓他們有逃走的機會，呼籲民眾若懷疑被騙，應立即通知警方，避免有任何延誤。

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