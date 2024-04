【灣區新聞】舊金山警察局長及地檢拜訪華埠商戶 呼籲市民提防祈福黨騙案（視頻）

【KTSF】

舊金山(三藩市)警察局長Bill Scott及地檢官謝安宜(Brooke Jenkins)拜訪華埠商戶,提醒市民關於最近再度興起的祈福黨騙案。

Scott局長說:「最好的辦法是不要讓陌生人接近、入侵你的私人空間,我知道有時會有難度,有人會試圖走近然後襲擊你,或向你身上噴灑不明的東西,但他們要很接近才能做到,所以不要讓人進入你的私人空間。」

Scott局長及地檢官謝安宜週三到訪華埠商戶,提醒民眾注意近來的祈福黨騙案趨勢,又向商戶派發單張。

當局經常提醒民眾,不要與陌生人交談或有身體接觸,但近日有受害人聲稱,自己涉嫌被騙徒噴灑不明粉末,之後感覺被迷暈。

Scott局長指出,當有人試圖行近,應立即告訴對方不要接近,並嘗試記下對方外表及面部特徵。

他也呼籲市民若遇上可疑人士,或目擊有人被噴灑不明粉末或液體,應立即致電911報警。

謝安宜則表示,週三探訪華埠,亦是向商戶了解,他們有否觀察到任何罪案趨勢。

謝安宜說:「今天旨在了解民眾有什麼憂慮,讓他們知道華埠有哪位警員步行巡邏,同時和他們建立關係,從而讓我們更好地服務這個商業區。」

警方表示,部份祈福騙徒不是來自本地,他們都會向受害人訛稱,要在30天之後才打開首飾袋,讓他們有逃走的機會,呼籲民眾若懷疑被騙,應立即通知警方,避免有任何延誤。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。