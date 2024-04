【灣區新聞】San Mateo賊人圖搶手提電話 受害人跑走賊人事敗被捕

【KTSF】

中半島San Mateo市週一發生一宗劫案,受害人報稱一名持槍匪徒企圖搶劫他的手提電話,雙方其後展開追逐,但匪徒無法追上受害人,結果駕車離開,但匪徒最終被警方拘捕。

事發於傍晚7時15分左右,San Mateo警方接獲舉報,指一名男疑犯在Coyote Point Drive 1601號的Coyote Point公園附近追逐另一名人士。

警員到場後發現被匪徒追逐的受害人,他向警方報稱,在步行時,一名男疑犯向他走近,要求他交出手提電話,疑犯的腰間褲袋當時藏有一枝手槍,受害人成功分散疑犯的注意力,向著Coyote Point公園的方向跑去。

疑犯見狀,立即尾隨追逐,但卻無法追上受害人,他於是登上一架白色SUV汽車,駕車離開現場。

當時一名目擊者記下疑犯汽車的車牌號碼,警方據此在附近範圍搜查,結果在BridgePointe購物中心的Target停車場,發現這輛可疑車輛,當時車內沒有人。

警方於是在停車場等候,在疑犯取車時,成功將其拘押。

被捕疑犯是33歲男子Michael Bruni,居住在Hillsborough市,警方在其車中搜出一枝酷似Glock手槍的BB槍,同時發現一些迷幻藥。

經調查後,Bruni之前因為懷疑涉及其他案件正保釋候審,他因為新一宗案件再度被捕,在San Mateo縣監獄被扣查。

