【灣區新聞】San Mateo賊人圖搶手提電話 受害人跑走賊人事敗被捕

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中半島San Mateo市週一發生一宗劫案，受害人報稱一名持槍匪徒企圖搶劫他的手提電話，雙方其後展開追逐，但匪徒無法追上受害人，結果駕車離開，但匪徒最終被警方拘捕。
事發於傍晚7時15分左右，San Mateo警方接獲舉報，指一名男疑犯在Coyote Point Drive 1601號的Coyote Point公園附近追逐另一名人士。
警員到場後發現被匪徒追逐的受害人，他向警方報稱，在步行時，一名男疑犯向他走近，要求他交出手提電話，疑犯的腰間褲袋當時藏有一枝手槍，受害人成功分散疑犯的注意力，向著Coyote Point公園的方向跑去。
疑犯見狀，立即尾隨追逐，但卻無法追上受害人，他於是登上一架白色SUV汽車，駕車離開現場。
當時一名目擊者記下疑犯汽車的車牌號碼，警方據此在附近範圍搜查，結果在BridgePointe購物中心的Target停車場，發現這輛可疑車輛，當時車內沒有人。
警方於是在停車場等候，在疑犯取車時，成功將其拘押。
被捕疑犯是33歲男子Michael Bruni，居住在Hillsborough市，警方在其車中搜出一枝酷似Glock手槍的BB槍，同時發現一些迷幻藥。
經調查後，Bruni之前因為懷疑涉及其他案件正保釋候審，他因為新一宗案件再度被捕，在San Mateo縣監獄被扣查。
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