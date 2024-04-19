【全國新聞】特朗普掩口費案 兩陪審員被撤銷資格

April 19, 2024 新聞, 全國消息, 熱點關注

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【KTSF 張麗月報導】

前總統特朗普的「掩口費案」，控辯雙方已經選出12名陪審員，目前繼續選拔候補陪審員，而較早時選出的7名陪審員中，有兩人週四被撤銷資格。

週四有兩名陪審員被取消資格，其中一人被撤走的確實原因未明，檢控官只是說，對於這名陪審員回答關於自己的問題時所提供的答案，控方表示懷疑。

這名沒有透露姓名的陪審員，在法庭外被記者問他是否認為自己應該被撤走，他就說:「不認為」。

週四較早時另一人也獲豁免做陪審員，因為她擔心自己做陪審員後，身份會被公開。

雖然法官Juan Merchan將有機會被選中做陪審員的人的名字保密，但有部份人在法庭上透露了他們的僱主及其他身份資料，法官於是指示記者停止披露有關僱主的消息。

控辯雙方週四挑選12名陪審員之後，目前繼續篩選其他的候補人選，在新一批96名候選人中，有超過半數幾乎立即被撤走，當中一半人認為自己不會公正。

由於特朗普再次在社交媒體上帖文，攻擊有機會做陪審員的人，涉嫌違反本案的封口令，控方於是要求法官起訴特朗普藐視法庭。

法官就表示，本月較後時間，將會連同特朗普涉嫌攻擊本案其他證人的事一起處理。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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