【全國新聞】特朗普掩口費案 兩陪審員被撤銷資格

【KTSF 張麗月報導】

前總統特朗普的「掩口費案」,控辯雙方已經選出12名陪審員,目前繼續選拔候補陪審員,而較早時選出的7名陪審員中,有兩人週四被撤銷資格。

週四有兩名陪審員被取消資格,其中一人被撤走的確實原因未明,檢控官只是說,對於這名陪審員回答關於自己的問題時所提供的答案,控方表示懷疑。

這名沒有透露姓名的陪審員,在法庭外被記者問他是否認為自己應該被撤走,他就說:「不認為」。

週四較早時另一人也獲豁免做陪審員,因為她擔心自己做陪審員後,身份會被公開。

雖然法官Juan Merchan將有機會被選中做陪審員的人的名字保密,但有部份人在法庭上透露了他們的僱主及其他身份資料,法官於是指示記者停止披露有關僱主的消息。

控辯雙方週四挑選12名陪審員之後,目前繼續篩選其他的候補人選,在新一批96名候選人中,有超過半數幾乎立即被撤走,當中一半人認為自己不會公正。

由於特朗普再次在社交媒體上帖文,攻擊有機會做陪審員的人,涉嫌違反本案的封口令,控方於是要求法官起訴特朗普藐視法庭。

法官就表示,本月較後時間,將會連同特朗普涉嫌攻擊本案其他證人的事一起處理。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。