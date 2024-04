【全國新聞】拜登提出向中國進口鋼鋁徵收三倍關稅

【有線新聞】

美國總統拜登說,有意大幅增加中國進口鋼鋁三倍關稅,指中方傾銷鋼鋁是作弊。華府亦對中國海事、物流和造船業,展開301條款調查,中方強烈不滿和堅決反對。

拜登在賓夕法尼亞州匹茲堡的鋼鐵工會演說,表明反對新日本製鐵收購美國鋼鐵公司,認為公司應該由美國人繼續擁有和營運。拜登強調支持美國鋼鐵工人,但中國向全球低價傾銷鋼鐵,造成貿易不公,提出有意指示貿易代表戴琪研究將中國進口鋼鋁增加三倍關稅:「中國生產的鋼鐵遠超國內需求,結果向全球市場以低價傾銷多餘的鋼鐵,價格低得不公平,因為中國鋼鐵企業不需要擔心盈利,中國政府對他們提供大量補貼,他們不是競爭,而是作弊,我們已經看到對美國的損害。」

拜登表示,會與墨西哥合作,確保中國不會經當地逃避關稅。他說,不擔心大幅加徵關稅,會影響與國家主席習近平的關係,強調要與中國保持健康的競爭,不是尋求衝突,亦不存在貿易戰。

貿易代表戴琪稍早前表示,收到來自鋼鐵業等5個全國工會請願,指控中方以不公平和非市場手段,試圖主導海事、物流和造船業,決定啟動全面調查,並已要求與中方磋商,拜登表示,若指控屬實,將採取行動。

在北京,中國商務部指美方將正常貿易活動,曲解為損害美國國安和企業利益,將自身貿易問題歸咎於中國,缺乏事實根據,有違經濟常識。商務部指,美國上屆政府啟動對華301調查,並對華加徵關稅,已被世貿裁定違反規則,現時出於政治需要再發起調查是一錯再錯。

