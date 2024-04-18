【全國新聞】拜登提出向中國進口鋼鋁徵收三倍關稅

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【有線新聞】

美國總統拜登說，有意大幅增加中國進口鋼鋁三倍關稅，指中方傾銷鋼鋁是作弊。華府亦對中國海事、物流和造船業，展開301條款調查，中方強烈不滿和堅決反對。

拜登在賓夕法尼亞州匹茲堡的鋼鐵工會演說，表明反對新日本製鐵收購美國鋼鐵公司，認為公司應該由美國人繼續擁有和營運。拜登強調支持美國鋼鐵工人，但中國向全球低價傾銷鋼鐵，造成貿易不公，提出有意指示貿易代表戴琪研究將中國進口鋼鋁增加三倍關稅：「中國生產的鋼鐵遠超國內需求，結果向全球市場以低價傾銷多餘的鋼鐵，價格低得不公平，因為中國鋼鐵企業不需要擔心盈利，中國政府對他們提供大量補貼，他們不是競爭，而是作弊，我們已經看到對美國的損害。」

拜登表示，會與墨西哥合作，確保中國不會經當地逃避關稅。他說，不擔心大幅加徵關稅，會影響與國家主席習近平的關係，強調要與中國保持健康的競爭，不是尋求衝突，亦不存在貿易戰。

貿易代表戴琪稍早前表示，收到來自鋼鐵業等5個全國工會請願，指控中方以不公平和非市場手段，試圖主導海事、物流和造船業，決定啟動全面調查，並已要求與中方磋商，拜登表示，若指控屬實，將採取行動。

在北京，中國商務部指美方將正常貿易活動，曲解為損害美國國安和企業利益，將自身貿易問題歸咎於中國，缺乏事實根據，有違經濟常識。商務部指，美國上屆政府啟動對華301調查，並對華加徵關稅，已被世貿裁定違反規則，現時出於政治需要再發起調查是一錯再錯。

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