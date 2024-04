【灣區新聞】灣區有僑民將赴台參加賴清德總統就職典禮（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

台灣準總統賴清德即將在5月20日就職,灣區有部分僑民和社團負責人將前往台灣參加520就職典禮。

台灣第16任總統、副總統就職典禮,即將於5月20日上午在總統府前廣場舉行,5月21日還有全僑慶祝酒會。

為了鼓勵海外僑民共襄盛舉,台灣僑委會自本月初一直到5月10日為止,開放讓台灣僑民線上報名,自費到台灣出席就職典禮,也有一些台灣人社團組織組團參加。

南灣僑教中心主任莊雅淑說:「5月20號總統的就職大典,名額是有限的,所以僑委會非常鼓勵海外的僑胞,透過線上的方式先登錄來參與,然後把座位先保留下來,另外,我們也聽到很多的僑界社團,也紛紛希望能夠組團回去參加。」

包括北加州台灣同鄉聯合會,以及海外的信賴台灣後援會等,都收到台灣總統府之邀,自費組團前往。

北加州台灣同鄉聯合會會長張正邦說:「我們就想說,一路走來,一直在支持賴清德總統與蕭美琴副總統,所以在做一個HappyEnding,然後也可以當面的看到這個民主的一個成果。」

北加州台灣會館理事長葉俊雄,也很期待首次到台灣出席總統就職典禮。

北加州台灣會館理事長葉俊雄說:「這一次是民進黨還繼續做,所以有它某程度的重要意義,表示台灣人民走的方向,也認同蔡英文總統的方向,賴清德總統可以繼續這個方向往前走。」

至於在520之後,支持者對賴清德有哪些期許呢?

葉俊雄說:「在外交方面還是要跟美國合作,美國、日本,蕭美琴當副總統應該是外交上很大的幫手,那在內政上基本上他是繼續以前的,我想大部分都會繼續,當然會有些新的改革。」

張正邦說:「在我們蔡總統這8年的執政的基礎上,希望他能更上一層樓,尤其是強調臺灣是一個民主的國家,而且用和平的方式,來解決將來兩岸的一些紛爭。」

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。