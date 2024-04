【灣區新聞】聖克拉拉縣居民將面臨水費調漲（視頻）

【KTSF】

聖克拉拉縣居民將面臨水費調漲,來彌補水務機關數百萬的赤字。

聖克拉拉縣一百多萬縣民的水供應商Valley Water,提議提高城市和私人水零售商的地下水生產費,增加的費用將透過聖荷西水公司等當地自來水公司轉嫁給用戶,明年的帳單每個月將增加8.78美元。

Valley Water正在斥巨資修復Anderson和Pacheco水壩,以及其他項目,以維持和保護該縣的供水,免受氣候變遷的影響,董事會正在尋求更多資金,以應對數百萬美元的結構性赤字,將調漲水費轉嫁到使用者身上。

Valley Water是聖荷西水公司的供應商,而聖荷西水公司是一家為100萬聖荷西居民提供服務的營利性零售商,聖荷西水公司向加州公用事業委員會申請允許該公司的平均水費,在2025年開始的三年內提高約22%。

