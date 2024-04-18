【灣區新聞】聖克拉拉縣居民將面臨水費調漲（視頻）

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【KTSF】

聖克拉拉縣居民將面臨水費調漲，來彌補水務機關數百萬的赤字。

聖克拉拉縣一百多萬縣民的水供應商Valley Water，提議提高城市和私人水零售商的地下水生產費，增加的費用將透過聖荷西水公司等當地自來水公司轉嫁給用戶，明年的帳單每個月將增加8.78美元。

Valley Water正在斥巨資修復Anderson和Pacheco水壩，以及其他項目，以維持和保護該縣的供水，免受氣候變遷的影響，董事會正在尋求更多資金，以應對數百萬美元的結構性赤字，將調漲水費轉嫁到使用者身上。

Valley Water是聖荷西水公司的供應商，而聖荷西水公司是一家為100萬聖荷西居民提供服務的營利性零售商，聖荷西水公司向加州公用事業委員會申請允許該公司的平均水費，在2025年開始的三年內提高約22%。

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