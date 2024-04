【全國新聞】報告指聯邦政府每年因詐騙損失超過2330億元

【KTSF 嚴劍蓉報導】

最新的政府監察報告估計,聯邦政府每年因詐騙導致的損失超過2330億元。

根據獨立的聯邦政府問責辦公室週二發表的最新報告,根據2018至2022年的政府開支作出的評估,美國政府每年因詐騙蒙受的損失估計介乎2330億至5210億元,也就是說那幾年加起來,總共損失至少1.6萬億元,這是聯邦政府首次就詐騙損失作出分析評估。

2018至2022年横跨兩任總統特朗普和拜登政府,也包括Covid疫情期間聯邦政府撥出大量資金抗疫,和提供國民經濟援助金。

政府問責辦公室利用複雜的經濟模型,推算每年的欺詐損失可能高達聯邦預算的7%,包括疫情相關的詐騙損失。

報告沒有指明那些聯邦項目有詐騙損失,但表示,由於缺乏可靠的數據,因此這個損失數目並不完整,亦未必精確。

報告指,政府需要一個廣泛的對策來應對,聯邦政府預算辦公室和其他部門,以及監察機構應制訂指引,改善收集整理有關詐騙的數據。

報告也建議財政部擴大對政府遭受詐騙損失的評估,以改善風險管理,尤其是高風險項目。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。