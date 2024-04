【灣區新聞】Google有員工在紐約和Sunnyvale靜坐示威 抗議加沙戰爭

【KTSF】

Google的員工週三分別在紐約和南灣Sunnyvale舉行靜坐示威,抗議加沙戰爭,據報南灣Sunnyvale的Google公司至少5名涉事的員工被捕。

這班抗議者反對Google公下旗下的Google Cloud,與以色列政府簽訂名為Project Nimbus的合約。

根據本地4號電視台Kron引述一位Sunnyvale的Google員工表示,身為Google Cloud的軟件工程師,想到自己所寫的代碼,可能會被以色列軍方使用,令他震驚。

他表示到Google是為了工作,並不是為了編寫殺人的技術。

抗議者後來更闖入了Google Cloud行政總裁Thomas Kurian的辦公室,涉事數名抗議者在昨晚被補。

Google發聲明表示,以身體妨礙其他員工工作,明顯是違反公司政策的行為。

Google並透露,涉事的員工目前正休假中,在調查期間他們將無法使用公司系統。

