【灣區新聞】舊金山華裔市議員陳詩敏談競選連任（視頻）

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【KTSF 歐志洲報導】

舊金山（三藩市）市議會目前僅存的一名華裔市議員陳詩敏（Connie Chan），將在11月競選連任，針對上任四年來的政績，和面對一些社區團體的批評，陳詩敏接受了記者歐志洲的專訪。

陳詩敏在2021年初開始擔任舊金山列治文區市議員，在談到上任後取得的政績，陳詩敏表示，上任時正處於疫情高峰，當時的首要任務是確保市民和家庭解決食物和疫苗供應的問題，當時學生遙距上課，陳詩敏就和其他市議員撥款資助，為K到8年級公立學校的學生提供免費的暑期班。

陳詩敏說：「因為我明白家庭，尤其是公職家庭，是負擔不起暑期班的，尤其是疫情的情況下，過去兩年，小商業也需要幫助。」

市府當時也豁免了小商業第一年的相關費用，並在租金方面幫助租客和業主。

Timeout期刊也選了全球最「酷」的40個社區，把列治文區排在第27位，但是陳詩敏也接受，列治文區仍有例如罪案、空置店面和無家可歸問題。

陳詩敏表示，怎樣督促市府部門有更多的服務，處理塗鴉、清潔街道、警察巡邏，最基本的市府服務和需求，都在她的責任範圍。

針對治安問題，陳詩敏認為民選官員的責任，是要找出如何降低罪案的方法。

陳詩敏說：「我們的要求很簡單，多一些巡邏大使，多一些警察巡邏，不單是在車內巡邏，我們也希望警察能夠在街上巡邏，或是騎腳踏車都行，我們知道警察人手不足夠，所以凌晨兩點到五點的時候，能否用上線的閉路電視，直接在閉路電視，凌晨兩點到五點，監視這個時段。」

近期，陳詩敏和市長布里德也出現意見不合，陳詩敏回應，也有一些市議員和市長沒有共識。

陳詩敏說：「你可以去日落區也好，或是其他區也好，你都會看到，列治文區面對的問題，不單只是在列治文區出現，而是整個舊金山，也就是說，這不是我和市長之間溝通的問題，而是市長本身辦事能力的問題。」

身為目前市議會的財政委員會主席，陳詩敏強調，當市長削減一些服務的時候，陳詩敏有權在預算中加回這些項目，從而保障年長人士或低收入人士有餐吃，或是幫助租客和小商業，過去一年半裡，可以看到市府撥款，資助了很多專門服務華人的非牟利機構，例如安老自助處和中華文化中心。

她也強調，目前有為聘請更多警員鋪路，例如警察加薪和增設警察訓練班等，目標是在四到五年內，填滿所有警員的空位。

而陳詩敏也承認，目前市府運作不好，錢用得不夠有效，要是成功連任，來臨的四年，可以督促市長，督促市府部門能夠做得更好。

在加強列治文區的經濟動力方面，陳詩敏表示，6月開始會在該區舉辦每個月一次的夜市，7月中也會在Balboa戲院舉辦電影節。

陳詩敏也說，華裔市民看到她的時候，也會向她反映社區問題，不論他們是否是住在列治文區。

而華裔居民很多的列治文區，是否只有華裔市議員才能夠最好的代表華裔的聲音，有著華裔移民背景的陳詩敏這麼說：「很多人可以說他們可以代表華裔社區，但是如果你是華人的話，你就會知道我們的社區是很不同的，我們的背景不同、語言也不同，想法、思想、政治取向都不同，所以應該想要如何能夠有更多的華人代表我們。」

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