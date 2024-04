【灣區新聞】舊金山華裔市議員陳詩敏談競選連任（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山(三藩市)市議會目前僅存的一名華裔市議員陳詩敏(Connie Chan),將在11月競選連任,針對上任四年來的政績,和面對一些社區團體的批評,陳詩敏接受了記者歐志洲的專訪。

陳詩敏在2021年初開始擔任舊金山列治文區市議員,在談到上任後取得的政績,陳詩敏表示,上任時正處於疫情高峰,當時的首要任務是確保市民和家庭解決食物和疫苗供應的問題,當時學生遙距上課,陳詩敏就和其他市議員撥款資助,為K到8年級公立學校的學生提供免費的暑期班。

陳詩敏說:「因為我明白家庭,尤其是公職家庭,是負擔不起暑期班的,尤其是疫情的情況下,過去兩年,小商業也需要幫助。」

市府當時也豁免了小商業第一年的相關費用,並在租金方面幫助租客和業主。

Timeout期刊也選了全球最「酷」的40個社區,把列治文區排在第27位,但是陳詩敏也接受,列治文區仍有例如罪案、空置店面和無家可歸問題。

陳詩敏表示,怎樣督促市府部門有更多的服務,處理塗鴉、清潔街道、警察巡邏,最基本的市府服務和需求,都在她的責任範圍。

針對治安問題,陳詩敏認為民選官員的責任,是要找出如何降低罪案的方法。

陳詩敏說:「我們的要求很簡單,多一些巡邏大使,多一些警察巡邏,不單是在車內巡邏,我們也希望警察能夠在街上巡邏,或是騎腳踏車都行,我們知道警察人手不足夠,所以凌晨兩點到五點的時候,能否用上線的閉路電視,直接在閉路電視,凌晨兩點到五點,監視這個時段。」

近期,陳詩敏和市長布里德也出現意見不合,陳詩敏回應,也有一些市議員和市長沒有共識。

陳詩敏說:「你可以去日落區也好,或是其他區也好,你都會看到,列治文區面對的問題,不單只是在列治文區出現,而是整個舊金山,也就是說,這不是我和市長之間溝通的問題,而是市長本身辦事能力的問題。」

身為目前市議會的財政委員會主席,陳詩敏強調,當市長削減一些服務的時候,陳詩敏有權在預算中加回這些項目,從而保障年長人士或低收入人士有餐吃,或是幫助租客和小商業,過去一年半裡,可以看到市府撥款,資助了很多專門服務華人的非牟利機構,例如安老自助處和中華文化中心。

她也強調,目前有為聘請更多警員鋪路,例如警察加薪和增設警察訓練班等,目標是在四到五年內,填滿所有警員的空位。

而陳詩敏也承認,目前市府運作不好,錢用得不夠有效,要是成功連任,來臨的四年,可以督促市長,督促市府部門能夠做得更好。

在加強列治文區的經濟動力方面,陳詩敏表示,6月開始會在該區舉辦每個月一次的夜市,7月中也會在Balboa戲院舉辦電影節。

陳詩敏也說,華裔市民看到她的時候,也會向她反映社區問題,不論他們是否是住在列治文區。

而華裔居民很多的列治文區,是否只有華裔市議員才能夠最好的代表華裔的聲音,有著華裔移民背景的陳詩敏這麼說:「很多人可以說他們可以代表華裔社區,但是如果你是華人的話,你就會知道我們的社區是很不同的,我們的背景不同、語言也不同,想法、思想、政治取向都不同,所以應該想要如何能夠有更多的華人代表我們。」

