【灣區新聞】為舊金山聯合校區教職員而設的可負擔房屋正接受申請（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

為舊金山(三藩市)聯合校區教職員而設的可負擔房屋正接受申請,截止日期是下星期二。

位於日落區43 Ave 1360號,介乎Irving和Judah街之間的Shirley Chisholm Village,將會提供134個全新的可負擔出租單位,包括開放式單位studio,一睡房、兩睡房和三睡房單位,對象是舊金山聯合校區的教職員。

根據校區的網站,教育工作者包括教師、助教,以及幼兒教育工作者可獲優先考慮。

這個可負擔房屋計劃,為低收入至中等收入的教職員而設,收入範圍是地區中位收入39%至120%,以地區收入中位65%的四人家庭為例,年收入不能超過93,650元,可選擇兩睡房或三睡房單位,月租分別是1350元及1475元。

如果四人家庭年收入是地區收入中位數的120%,即是17萬2900元,租一個兩睡房單位的月租是3358元。

舊金山市長布里德承諾為校區教師提供可負擔房屋,減省交通時間,使教師可以在昂貴的舊金山有屋住。

申請截止時間是4月23日下星期二下午5點,詳情請瀏覽:https://housing.sfgov.org/listings/a0W4U00000NlolaUAB

