【灣區新聞】為舊金山聯合校區教職員而設的可負擔房屋正接受申請（視頻）

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【KTSF 黃恩光報導】

為舊金山（三藩市）聯合校區教職員而設的可負擔房屋正接受申請，截止日期是下星期二。

位於日落區43 Ave 1360號，介乎Irving和Judah街之間的Shirley Chisholm Village，將會提供134個全新的可負擔出租單位，包括開放式單位studio，一睡房、兩睡房和三睡房單位，對象是舊金山聯合校區的教職員。

根據校區的網站，教育工作者包括教師、助教，以及幼兒教育工作者可獲優先考慮。

這個可負擔房屋計劃，為低收入至中等收入的教職員而設，收入範圍是地區中位收入39%至120%，以地區收入中位65%的四人家庭為例，年收入不能超過93,650元，可選擇兩睡房或三睡房單位，月租分別是1350元及1475元。

如果四人家庭年收入是地區收入中位數的120%，即是17萬2900元，租一個兩睡房單位的月租是3358元。

舊金山市長布里德承諾為校區教師提供可負擔房屋，減省交通時間，使教師可以在昂貴的舊金山有屋住。

申請截止時間是4月23日下星期二下午5點，詳情請瀏覽：https://housing.sfgov.org/listings/a0W4U00000NlolaUAB

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