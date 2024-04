【娛樂新聞】魏德聖談籌拍台灣三部曲進度 回應與中影訴訟爭議（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

台灣知名導演魏德聖自2008年因海角七號一片成名之後,2011年又以賽德克巴萊一片,創下台灣國片超高票房紀錄,至今成為台灣指標性的導演,他接受本台專訪,談到自己的心路歷程,以及籌拍多年的台灣三部曲進度,還回應了與中影董事長郭台強的訴訟爭議。

目前魏德聖心心念念的,就是籌劃多年的電影台灣三部曲,講述17世紀中期臺灣荷西統治時期,台灣走進世界史的故事,不過籌劃過程一度卡關。

魏德聖說:「其實台灣三部曲目前就是因為疫情而卡關,然後資金也出了一些狀況,然後我自己是會覺得說,這一切的安排是好的啦,感覺看起來像是挫折,看起來像是有一種無法,未竟之路、未竟之夢的那種感覺,但是因為這個阻礙,讓我們有了新的想法,並且有了新的做法,那反而是解決了在製作上原本的一些困境。」

台灣三部曲是個大製作電影,因為種種困境而啟發魏德聖將電影從實景改成動畫片。

魏德聖說:「我用畫的怎麼樣都畫得出來,我一個人我要飛十公尺就飛十公尺,我要讓他跟一百頭鹿一起表演,就一起表演,我讓猴子也會演戲,我讓鹿也會演戲,我讓牛也會演戲。」

從實景電影改為實景收音的動畫片,這個突破也讓電影終於有了上映時間表。

魏德聖說:「我覺得只要是團隊找到了,錢的問題是慢慢解決,應該是沒甚麼問題的,希望後年、希望2026年,第一部可以完成這樣子。」

台灣導演魏德聖學的是電機,卻在電影中找到自己的熱愛,而且他的作品當中,有多部電影都是他導演和編劇,像是讓他爆紅的海角七號、賽德克巴萊,以及這次到北美的新作BIG,談到一路走來的心路歷程,儘管已經成為台灣電影指標性人物,他還是非常謙虛。

魏德聖說:「其實我一直都沒有把所謂的指標性導演這個事情當一回事,我也從來不以這個為出發點來製作案子,我都是其實心裡面很單純,我就是心理面有一個故事,想要講給大家聽,然後我發現一個說故事的角度,而且這個角度是我自己想出來的,我覺得很棒,我不說給人家聽,人家不知道我很厲害這樣,急著想要秀自己發現的故事,急著想要秀自己想要表達的故事這樣,其實就是這麼單純而已。」

不過魏德聖並非一帆風順,儘管有好的故事和夢想,要登上大螢幕還需要資金等多方面配合,他感慨地說:「現在我知道世界有多大,我知道自己有多小了。」

這個感慨可能會讓觀眾聯想起,魏德聖與中影董事長郭台強,為了電影賽德克巴萊資金問題而對簿公堂的事件,魏德聖面對本台的提問也沒有躲避。

魏德聖說:「我不在乎那個,根本不在乎,(現在訴訟進度怎麼樣?)就照常進行啊,我也無所謂,反正輸贏之間對我來講就是,我沒有做的事情就是沒有做,但是我今天只是頭腦壞掉,去簽一個不該簽的東西,但是我並沒有做壞事,但是如果你今天因為這樣判我輸,而要拿走我甚麼東西,那就拿走吧,反正我的人生是往前進的,那些過去的東西你要拿走就拿走,無所謂。」

魏德聖說,自己知道沒有做壞事,這是最重要的。

