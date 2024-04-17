【娛樂新聞】魏德聖談籌拍台灣三部曲進度 回應與中影訴訟爭議（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

台灣知名導演魏德聖自2008年因海角七號一片成名之後，2011年又以賽德克巴萊一片，創下台灣國片超高票房紀錄，至今成為台灣指標性的導演，他接受本台專訪，談到自己的心路歷程，以及籌拍多年的台灣三部曲進度，還回應了與中影董事長郭台強的訴訟爭議。

目前魏德聖心心念念的，就是籌劃多年的電影台灣三部曲，講述17世紀中期臺灣荷西統治時期，台灣走進世界史的故事，不過籌劃過程一度卡關。

魏德聖說：「其實台灣三部曲目前就是因為疫情而卡關，然後資金也出了一些狀況，然後我自己是會覺得說，這一切的安排是好的啦，感覺看起來像是挫折，看起來像是有一種無法，未竟之路、未竟之夢的那種感覺，但是因為這個阻礙，讓我們有了新的想法，並且有了新的做法，那反而是解決了在製作上原本的一些困境。」

台灣三部曲是個大製作電影，因為種種困境而啟發魏德聖將電影從實景改成動畫片。

魏德聖說：「我用畫的怎麼樣都畫得出來，我一個人我要飛十公尺就飛十公尺，我要讓他跟一百頭鹿一起表演，就一起表演，我讓猴子也會演戲，我讓鹿也會演戲，我讓牛也會演戲。」

從實景電影改為實景收音的動畫片，這個突破也讓電影終於有了上映時間表。

魏德聖說：「我覺得只要是團隊找到了，錢的問題是慢慢解決，應該是沒甚麼問題的，希望後年、希望2026年，第一部可以完成這樣子。」

台灣導演魏德聖學的是電機，卻在電影中找到自己的熱愛，而且他的作品當中，有多部電影都是他導演和編劇，像是讓他爆紅的海角七號、賽德克巴萊，以及這次到北美的新作BIG，談到一路走來的心路歷程，儘管已經成為台灣電影指標性人物，他還是非常謙虛。

魏德聖說：「其實我一直都沒有把所謂的指標性導演這個事情當一回事，我也從來不以這個為出發點來製作案子，我都是其實心裡面很單純，我就是心理面有一個故事，想要講給大家聽，然後我發現一個說故事的角度，而且這個角度是我自己想出來的，我覺得很棒，我不說給人家聽，人家不知道我很厲害這樣，急著想要秀自己發現的故事，急著想要秀自己想要表達的故事這樣，其實就是這麼單純而已。」

不過魏德聖並非一帆風順，儘管有好的故事和夢想，要登上大螢幕還需要資金等多方面配合，他感慨地說：「現在我知道世界有多大，我知道自己有多小了。」

這個感慨可能會讓觀眾聯想起，魏德聖與中影董事長郭台強，為了電影賽德克巴萊資金問題而對簿公堂的事件，魏德聖面對本台的提問也沒有躲避。

魏德聖說：「我不在乎那個，根本不在乎，（現在訴訟進度怎麼樣？）就照常進行啊，我也無所謂，反正輸贏之間對我來講就是，我沒有做的事情就是沒有做，但是我今天只是頭腦壞掉，去簽一個不該簽的東西，但是我並沒有做壞事，但是如果你今天因為這樣判我輸，而要拿走我甚麼東西，那就拿走吧，反正我的人生是往前進的，那些過去的東西你要拿走就拿走，無所謂。」

魏德聖說，自己知道沒有做壞事，這是最重要的。

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