Marin和San Mateo縣在紅色疫情級別中重開戲院（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

隨著Marin縣和San Mateo縣在本週進入紅色疫情級別，一些戲院也已經重開大門，但民眾是否準備重返戲院還有待觀察。

全美最大的院線之一Cinemark在紅木城的Century戲院，可以看到進行中的清潔和消毒工作，爆米花也新鮮出爐，戲院在多個月因為疫情而關門停業之後，周五重開。

這位觀眾說，可以放心重新進入戲院中，但是他希望人們能夠保持社交距離和戴口罩。

灣區現在處於紅色疫情級別的兩個縣，准許餐館提供25%人流量的室內堂食，戲院最多也只能有25%的觀眾入場。

戲院中可以見到每兩排座位，就有一整排被劃開不准人坐，而新的賣票機制，也能夠讓觀眾看到買票座位，和座位旁被隔開的空位。

縱然如此，也有一些民眾還沒打算重回戲院。

這位男子說，了解到很多人想盡快回到疫情前的世界，但是他個人目前還是不會踏入電影院。

醫學人士認為，雖然採取了相關防疫措施，室內活動染病的機率，還是遠遠高於戶外活動。

而紅木城的Century戲院週五下午並沒有出現人潮，或許很多人還不知道戲院已經重開，能否吸引人潮，或許要過了本週末才會明朗。

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