Marin和San Mateo縣在紅色疫情級別中重開戲院（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

隨著Marin縣和San Mateo縣在本週進入紅色疫情級別,一些戲院也已經重開大門,但民眾是否準備重返戲院還有待觀察。

全美最大的院線之一Cinemark在紅木城的Century戲院,可以看到進行中的清潔和消毒工作,爆米花也新鮮出爐,戲院在多個月因為疫情而關門停業之後,周五重開。

這位觀眾說,可以放心重新進入戲院中,但是他希望人們能夠保持社交距離和戴口罩。

灣區現在處於紅色疫情級別的兩個縣,准許餐館提供25%人流量的室內堂食,戲院最多也只能有25%的觀眾入場。

戲院中可以見到每兩排座位,就有一整排被劃開不准人坐,而新的賣票機制,也能夠讓觀眾看到買票座位,和座位旁被隔開的空位。

縱然如此,也有一些民眾還沒打算重回戲院。

這位男子說,了解到很多人想盡快回到疫情前的世界,但是他個人目前還是不會踏入電影院。

醫學人士認為,雖然採取了相關防疫措施,室內活動染病的機率,還是遠遠高於戶外活動。

而紅木城的Century戲院週五下午並沒有出現人潮,或許很多人還不知道戲院已經重開,能否吸引人潮,或許要過了本週末才會明朗。

