百人會討論幫助復甦華埠經濟 對抗歧視亞裔（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

自新冠肺炎疫情爆發至今,全美華埠的小商業都受到重創,由華裔精英組成的非牟利機構百人會(Committee of 100)周二晚舉行線上視頻會議,討論如何幫助復甦華埠經濟,以及對抗歧視亞裔的問題。

由百人會主辦的Future of Chinatown「華埠未來」線上研討會,先由史丹福大學的講師講述美國亞裔的歷史,包括對華裔的刻板印象,當年的排華法案,以及自新冠肺炎爆發以來,亞裔再度成為被歧視的焦點。

紐約的美食書籍作家Grace Young則從去年1月起就開始記錄紐約曼和頓華埠中餐館,因受疫情衝擊而被迫歇業,或永久關閉的悲慘景況,她形容居家令期間的華埠如同鬼城一般。

Young說:「人們擔心去華埠可能會中招,看到這麼多商店和餐館都是空的,真令人心碎,當中許多人說,生意下降了四到八成,在去年4月和5月實施居家令時,我去華埠散步很多次,真的很讓人不寒而慄,華埠就像好萊塢片場的布景,它完全被遺棄,空無一人。」

Grace說,紐約華埠的中餐廳即使開張做外賣,收入也是入不敷支,因此去年10月,她透過社交媒體Instagram發起「拯救中餐館」的宣傳活動,鼓勵去過當地中餐館的食客,上載照片到Instagram,並標註#SaveChineseRestaurants,呼籲民眾支持華埠中餐館。

Young說:「華埠不能自行反彈,他們需要我們常來光顧,那些幸存下來的餐館和商店,全美的華裔小商業都是如此。」

舊金山華埠商會代表也分享了幫助華埠復甦經濟的辦法,包括美化街巷、增添具有中國特色的壁畫等,希望吸引更多人到華埠用餐和購物。

全美亞裔總商會主席董繼玲(Chiling Tong)則表示,他們與全美超過65家商會合作,已經召開多次視訊會議,想辦法協助亞裔小商業走出困境,她還說,八成四受到疫情衝擊的亞裔商業,有六成沒有申請聯邦紓困貸款計劃PPP,她鼓勵還沒有申請PPP的商戶,可以跟全美亞裔總商會聯絡。

董繼玲說:「我們將與您或合作伙伴合作,向您提供語言服務,幫助您申請PPP,同時幫助您重建業務,使您的業務安全營運。」

紐約州聯邦眾議員孟昭文(Grace Meng)則在推動一項餐館法案,協助紓困。

孟昭文說:「這是一項為餐館提供資助的基金,你不需要償還。」

除了分享如何協助中餐館和小商業紓困,與會者還呼籲亞裔社區團結,共同努力,對抗正在加劇的仇恨亞裔事件。

董繼玲說:「最重要的是,我們需要政治領袖、企業領袖和主流社會理解,我們必須讓他們發表聲明,譴責反亞裔仇恨犯罪,並共同採取行動。」

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。