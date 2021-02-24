百人會討論幫助復甦華埠經濟 對抗歧視亞裔（視頻）



【KTSF 梁秋玉報導】

自新冠肺炎疫情爆發至今，全美華埠的小商業都受到重創，由華裔精英組成的非牟利機構百人會（Committee of 100）周二晚舉行線上視頻會議，討論如何幫助復甦華埠經濟，以及對抗歧視亞裔的問題。

由百人會主辦的Future of Chinatown「華埠未來」線上研討會，先由史丹福大學的講師講述美國亞裔的歷史，包括對華裔的刻板印象，當年的排華法案，以及自新冠肺炎爆發以來，亞裔再度成為被歧視的焦點。

紐約的美食書籍作家Grace Young則從去年1月起就開始記錄紐約曼和頓華埠中餐館，因受疫情衝擊而被迫歇業，或永久關閉的悲慘景況，她形容居家令期間的華埠如同鬼城一般。

Young說：「人們擔心去華埠可能會中招，看到這麼多商店和餐館都是空的，真令人心碎，當中許多人說，生意下降了四到八成，在去年4月和5月實施居家令時，我去華埠散步很多次，真的很讓人不寒而慄，華埠就像好萊塢片場的布景，它完全被遺棄，空無一人。」

Grace說，紐約華埠的中餐廳即使開張做外賣，收入也是入不敷支，因此去年10月，她透過社交媒體Instagram發起「拯救中餐館」的宣傳活動，鼓勵去過當地中餐館的食客，上載照片到Instagram，並標註#SaveChineseRestaurants，呼籲民眾支持華埠中餐館。

Young說：「華埠不能自行反彈，他們需要我們常來光顧，那些幸存下來的餐館和商店，全美的華裔小商業都是如此。」

舊金山華埠商會代表也分享了幫助華埠復甦經濟的辦法，包括美化街巷、增添具有中國特色的壁畫等，希望吸引更多人到華埠用餐和購物。

全美亞裔總商會主席董繼玲（Chiling Tong）則表示，他們與全美超過65家商會合作，已經召開多次視訊會議，想辦法協助亞裔小商業走出困境，她還說，八成四受到疫情衝擊的亞裔商業，有六成沒有申請聯邦紓困貸款計劃PPP，她鼓勵還沒有申請PPP的商戶，可以跟全美亞裔總商會聯絡。

董繼玲說：「我們將與您或合作伙伴合作，向您提供語言服務，幫助您申請PPP，同時幫助您重建業務，使您的業務安全營運。」

紐約州聯邦眾議員孟昭文（Grace Meng）則在推動一項餐館法案，協助紓困。

孟昭文說：「這是一項為餐館提供資助的基金，你不需要償還。」

除了分享如何協助中餐館和小商業紓困，與會者還呼籲亞裔社區團結，共同努力，對抗正在加劇的仇恨亞裔事件。

董繼玲說：「最重要的是，我們需要政治領袖、企業領袖和主流社會理解，我們必須讓他們發表聲明，譴責反亞裔仇恨犯罪，並共同採取行動。」

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