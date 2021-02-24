南灣家長小孩在街頭抗議學校遲遲不重開（視頻）

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周二下午，南灣一群家長跟小孩在街頭抗議學校遲遲不重開，對學生的課業及社交造成嚴重影響，甚至對學區委員下最後通牒。

抗議的家長說，已經受夠了遠距教學，又缺乏社交活動，要代表孩子發聲。

示威家長Karen Boiman說：「我們不會再靜靜地坐在這，我們代小孩發聲，這個系統沒有照顧到他們。」

周二的抗議是要求重開所有的學校，包括Cupertino、Sunnyvale K到12年級。

另一名家長說：「我們知道如何安全重開學校，讓我們重開學校。」

有家長乾脆把小孩送進私立學校，他們擔心小孩的腦部正在成長，長時間的社交隔離，對他們的健康會有不良影響。

跨越聖荷西、Cupertino及Sunnyvale的Fremont聯合高中學區表示，只要Santa Clara縣還留在紫色級別，就算他們想恢復親身授課也不可能。

家長說，他們要學區給出一個時間表，讓學生回到學校，學校無法重開，大部分的焦點是集中在教師工會，不過周二家長抗議的對象是學區委員，認為他們沒行動也不積極。

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