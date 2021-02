東灣台山同鄉會組建義工隊巡邏奧克蘭華埠（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

為繼續協助維持奧克蘭(屋崙)華埠的治安,東灣台山同鄉會發起組建義工隊巡邏華埠。

奧克蘭華埠最近有很多針對亞裔和長者的暴力罪案發生,現時有一班穿藍色背心的義工,每日三班巡邏華埠,協助維持華埠治安,有時帶備喇叭、胡椒噴劑、隨身攝錄機等,不過這班義工預料將會在本星期五停止巡邏工作,東灣台山同鄉會主席馬作林於是發起組建一支新的義工隊,希望繼續長期巡邏華埠,目前有40幾人加入。

馬作林說:「工作進入編排巡邏的時間表,有關籌備的工作,現在仍在密鑼緊鼓。」

巡邏時間打算由早上10時至下午5時,每隊義工會獲分發對講機、哨子、揚聲器、橙色背心等,分佈在華埠不同街道震懾罪犯,遇到突發情況時配合警方。

一些華埠的商戶表示,自從有義工巡邏之後,都感到有點放心和安全。

商戶王先生說:「安全好多,多些人巡會好些。」

商戶伍先生說:「希望多點人出來 然後來消費。」

新的義工隊準備在3月1號,即是下星期一參與巡邏行動。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。