灣區多縣疫情改善 未來幾天有望從紫色降為紅色（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

灣區有數個縣的疫情出現改善,可望在未來幾天內,疫情級別從紫色降為紅色,這也意味著室內堂食將可以恢復,另外,San Carlos聯合校區周一起已有部分學生恢復到校上課。

在加州疫情級別地圖上,灣區周一仍是紫色級別,灣區加護病房可使用率平均為24%,預計最快在近日更新時,灣區有幾個縣有望降為紅色級別,包括舊金山縣、San Mateo縣,以及Marin縣等。

根據加州政策,一旦降為紅色級別,室內堂食將可恢復,有舊金山的餐館業者表示歡迎。

說:「我感到審慎樂觀,因為你真的可以感覺到城市的能量在轉移。」

室內堂食容納人數為25%,或不超過100人,以少者為準。

健身房可以恢復室內運作10%人數,電影院可以允許25%觀眾,零售店和商場可容許人數提高為50%,博物館也可重開,入場人數為25%,至於尚未恢復親身授課的學校,也可以在脫離紫色級別兩個星期後提交重開計畫。

另一方面,San Mateo縣周一擴大疫苗注射,開始讓教師、兒童照護人員,以及加州1B階段合資格的食物、農業相關行業員工注射疫苗。

在Marin縣,公共衛生部、Curative和金門大橋管理當局本周起展開全新的免下車(drive-through)疫苗注射服務,並提供免費服務,給搭火車到Larkspur車站接種疫苗的預約民眾。

中半島San Carlos聯合校區周一起讓幼兒園和小學一年級學生恢復到校上課,下星期則會讓小學二、三年級回到學校上課,接著在3月15日那個星期則擴大到四、五年級學生。

至於六到八年級學生,該校區表示,要等到疫情進一步緩和至每十萬人當中少於7人染疫,才能恢復到校上課。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。