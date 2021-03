社區人士成立「華人公民教育論壇」維護華人權益（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

新冠肺炎疫情的出現,也令美國亞裔社區安全受到威脅,仇恨或歧視案件層出不窮,本地一群關心社區的人士成立了「華人公民教育論壇」,希望透過該平台團結社區,共同爭取和維護華人權益。

「華人公民教育論壇」是由APAPA亞太裔公共事務聯盟主要成員,以及本地一些市府官員,科技業、創投者以及草根人士等共同組成的一個平台,希望能夠團結和凝聚華人社區,求同存異,擱置爭議,一起爭取在美國的權益。

華人公民教育論壇發起人之一尹集憲(Henry Yin)說:「我們無論來自中國大陸、台灣、港澳或者其他地區,都響應同一個目標,那就是在美華人需要內部團結,相互理解,尊重不同理念和政治立場,積極參與,爭取成為關鍵的少數。」

另一名發起人袁文說:「更多的是希望我們藉由這個平台,能夠發動更多華人民眾,能夠更多的參與美國社會,參與美國的政治,然後發出我們華人的聲音。」

該論壇的核心人員大家各有分工,負責不同工作,包括政府公關、議題和公民教育、公關和文宣、技術支持及網頁工作等。

與會人士表示,參與這個論壇的人既是教育者,也是被教育者,希望有更多人參與分享和學習,讓華人以群體形式出現,共同努力,從不同角度維護華人整體利益。

創業家劉新民(Mike Liu)說:「集體的智慧能夠匯總出,一些整體性方向,然後逐漸產生一些具體措施,比如說推選某一些候選人,比如說支持某一些創意,或是反對哪一些法律條款。」

參與討論的人士還有一個共同目標,就是採取行動,融入主流社會,同時鼓勵華人參政議政,包括從草根開始學習,了解美國民主的運作方式,政治獻金的重要性,並且鼓勵下一代參政。

Cupertino副市長趙良方(Liang-Fang Chao)說:「如果我們能夠下一代能夠進入美國的政府機構,其實對華人的將來政治和未來會有很大影響。」

華人公民教育論壇將於3月6日星期六下午4點半到6點推出成立以來首場以美國華人政治地位之現狀,反思與對策為主題的交流活動,即日起歡迎有興趣的民眾上網報名。

