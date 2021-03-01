社區人士成立「華人公民教育論壇」維護華人權益（視頻）



【KTSF 梁秋玉報導】

新冠肺炎疫情的出現，也令美國亞裔社區安全受到威脅，仇恨或歧視案件層出不窮，本地一群關心社區的人士成立了「華人公民教育論壇」，希望透過該平台團結社區，共同爭取和維護華人權益。

「華人公民教育論壇」是由APAPA亞太裔公共事務聯盟主要成員，以及本地一些市府官員，科技業、創投者以及草根人士等共同組成的一個平台，希望能夠團結和凝聚華人社區，求同存異，擱置爭議，一起爭取在美國的權益。

華人公民教育論壇發起人之一尹集憲（Henry Yin）說：「我們無論來自中國大陸、台灣、港澳或者其他地區，都響應同一個目標，那就是在美華人需要內部團結，相互理解，尊重不同理念和政治立場，積極參與，爭取成為關鍵的少數。」

另一名發起人袁文說：「更多的是希望我們藉由這個平台，能夠發動更多華人民眾，能夠更多的參與美國社會，參與美國的政治，然後發出我們華人的聲音。」

該論壇的核心人員大家各有分工，負責不同工作，包括政府公關、議題和公民教育、公關和文宣、技術支持及網頁工作等。

與會人士表示，參與這個論壇的人既是教育者，也是被教育者，希望有更多人參與分享和學習，讓華人以群體形式出現，共同努力，從不同角度維護華人整體利益。

創業家劉新民（Mike Liu）說：「集體的智慧能夠匯總出，一些整體性方向，然後逐漸產生一些具體措施，比如說推選某一些候選人，比如說支持某一些創意，或是反對哪一些法律條款。」

參與討論的人士還有一個共同目標，就是採取行動，融入主流社會，同時鼓勵華人參政議政，包括從草根開始學習，了解美國民主的運作方式，政治獻金的重要性，並且鼓勵下一代參政。

Cupertino副市長趙良方（Liang-Fang Chao）說：「如果我們能夠下一代能夠進入美國的政府機構，其實對華人的將來政治和未來會有很大影響。」

華人公民教育論壇將於3月6日星期六下午4點半到6點推出成立以來首場以美國華人政治地位之現狀，反思與對策為主題的交流活動，即日起歡迎有興趣的民眾上網報名。

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