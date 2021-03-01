加州已接種約850萬劑疫苗 J&J疫苗料周一運抵加州

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加州至今已經接種了約850萬劑疫苗，有約15%的人至少接種了一劑，不過要控制疫情，有專家指，接種率最少要達85%，最新獲批緊急使用的Johnson &Johnson疫苗，預計最快周一將會運抵加州。

在未來一個月，Johnson & Johnson預計會運送2千萬劑疫苗到全美各地，在夏季前會送出一億劑。

白宮抗疫顧問Anthony Fauci醫生表示，越多有功效的疫苗投入市場，對疫情的控制越有效。

Johnson & Johnson疫苗的臨床數據顯示，民眾接種了一劑疫苗的28天後，對預防新冠病毒造成的嚴重病徵有效率達85%，對抗死亡的效率更高達100%。

舊金山（三藩市）加大傳染病學專家Monica Gandhi醫生指，近日全美的確診數字及住院人數都下降，相信是疫苗發揮作用。

除了只需要接種一劑疫苗外，Johnson & Johnson疫苗另一個好處是，可以儲存於一般冰箱。

有專家認為，變種病毒在美國越來越普遍，或者在不同的社區會造成小型的爆發，Johnson & Johnson疫苗容易儲存及運送，正正對控制這些爆發有關鍵作用，地方政府可以透過追蹤及隔離，盡快為這些高危社區接種疫苗，同時，Pfizer及Moderna預計疫苗的供應量在未來幾星期會倍增。

州長紐森表示，加州預計在這個星期會收到38萬劑Johnson & Johnson疫苗。

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