San Mateo縣餐館周三起可恢復室內堂食

【KTSF】

San Mateo縣的餐館周三起將恢復室內堂食,餐館業者希望能朝正常恢復方向前進,不要關了又開,開了又關。

Redwood City市中心的商家,歡迎San Mateo縣回到紅色級別。

餐館經理Sean Paker說:「我們特別興奮,聖馬刁縣回到紅色級別,給我們的員工更多小時及工作機會。」

灣區的餐館曾經一度回到室內堂食,後來因為加護病房病床數目吃緊再度回到居家令,業者希望這次能夠真正朝恢復正常方向前進。

Paker說:「非常樂觀,希望我們不會再走回頭路。」

餐館負責人Anamika Khanna說:「我審慎樂觀,過去級別反覆多次。」

有業者表示,最擔心的還是員工的健康,不希望員工感染新冠病毒,除了加強保護外,隨著疫苗開打,業者表示

Paker說:「我們試著幫所有員工協調,希望加快疫苗注射,現在一切都很樂觀,過去一個月太黑暗了。」

