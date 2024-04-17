【財經新聞】國際貨幣基金會指全球經濟復甦穩定但緩慢

April 17, 2024 新聞, 財經新聞

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【KTSF 張麗月報導】

國際貨幣基金會（IMF）發表全球經濟前景展望報告指出，全球經濟復甦穩定但緩慢，而且各個地區的經濟出現不同程度的增長。

國際貨幣基金會提升全球今年的經濟前景預測，並表示，全球似乎走向經濟”軟著陸”，即是控制通脹之餘，並沒有出現經濟衰退，而整體經濟穩步溫和增長。

IMF預測，全球今年的經濟增長是3.2%，與去年一樣，但比先前預期的3.1%略為加速，同時預測明年的經濟增長也是3.2%，即是連續三年全球經濟持續擴張。

IMF指出，全球經濟擴張，主要是由美國出乎意外強勁的經濟增長所帶動。

IMF又預測，美國今年的經濟增長有2.7%，比先前預估的2.1%為高，也比去年2.5%增長率為高。

IMF的報告指出，全球通脹也繼續回落，今年全球的通脹預測是5.9%，明年是4.5%，在先進經濟體方面，預測今年的通脹是2.6%，明年是2%。

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