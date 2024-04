【財經新聞】國際貨幣基金會指全球經濟復甦穩定但緩慢

【KTSF 張麗月報導】

國際貨幣基金會(IMF)發表全球經濟前景展望報告指出,全球經濟復甦穩定但緩慢,而且各個地區的經濟出現不同程度的增長。

國際貨幣基金會提升全球今年的經濟前景預測,並表示,全球似乎走向經濟”軟著陸”,即是控制通脹之餘,並沒有出現經濟衰退,而整體經濟穩步溫和增長。

IMF預測,全球今年的經濟增長是3.2%,與去年一樣,但比先前預期的3.1%略為加速,同時預測明年的經濟增長也是3.2%,即是連續三年全球經濟持續擴張。

IMF指出,全球經濟擴張,主要是由美國出乎意外強勁的經濟增長所帶動。

IMF又預測,美國今年的經濟增長有2.7%,比先前預估的2.1%為高,也比去年2.5%增長率為高。

IMF的報告指出,全球通脹也繼續回落,今年全球的通脹預測是5.9%,明年是4.5%,在先進經濟體方面,預測今年的通脹是2.6%,明年是2%。

