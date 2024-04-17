【灣區新聞】舊金山封鎖兩座縣監獄 過去兩週發生多宗囚犯襲擊縣警和職員事件

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【KTSF 毛皓延報導】

舊金山（三藩市）兩座縣監獄過去兩星期發生多宗縣警和監獄職員被襲擊的事件，當局宣布封鎖涉事監獄，暫停所有探訪和其他服務，縣警工會則要求派遣加州國民警衛隊協助應對監獄人手不足。

舊金山縣警察局在過去的週末宣布，封鎖分別位於舊金山和San Bruno的2號和3號縣監獄，暫停所有探訪和其它服務，預計在今個星期回復正常運作。

縣警局指，自3月29日，有7名職員被囚犯襲擊受傷。

代表縣警的工會，舊金山縣警協會則指，自3月24日有9名縣警員遇襲，而囚犯亦有攻擊其他犯人。

舊金山縣警協會的聲明指出，縣監獄囚犯之間的毆鬥事件在近年急升，單是2023年，錄得240宗囚犯打鬥報告，比前年增加58%。

縣警協會指，這個現象反映縣警局的人手短缺問題逼切，令囚犯和警員的安全雙雙受到威脅。

因此向市長布里德、市參議會主席佩斯金及縣警長Paul Miyamoto發出請願信，要求聘請更多縣警員，及派出加州國民警衛隊協助，以暫時緩解人手不足。

縣警長Paul Miyamoto則回應，當局正著手處理監獄的暴力事件，形容未有派遣國民警衛隊的需要，相信有關安全問題，可以從內部解決。

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