【灣區新聞】舊金山封鎖兩座縣監獄 過去兩週發生多宗囚犯襲擊縣警和職員事件

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山(三藩市)兩座縣監獄過去兩星期發生多宗縣警和監獄職員被襲擊的事件,當局宣布封鎖涉事監獄,暫停所有探訪和其他服務,縣警工會則要求派遣加州國民警衛隊協助應對監獄人手不足。

舊金山縣警察局在過去的週末宣布,封鎖分別位於舊金山和San Bruno的2號和3號縣監獄,暫停所有探訪和其它服務,預計在今個星期回復正常運作。

縣警局指,自3月29日,有7名職員被囚犯襲擊受傷。

代表縣警的工會,舊金山縣警協會則指,自3月24日有9名縣警員遇襲,而囚犯亦有攻擊其他犯人。

舊金山縣警協會的聲明指出,縣監獄囚犯之間的毆鬥事件在近年急升,單是2023年,錄得240宗囚犯打鬥報告,比前年增加58%。

縣警協會指,這個現象反映縣警局的人手短缺問題逼切,令囚犯和警員的安全雙雙受到威脅。

因此向市長布里德、市參議會主席佩斯金及縣警長Paul Miyamoto發出請願信,要求聘請更多縣警員,及派出加州國民警衛隊協助,以暫時緩解人手不足。

縣警長Paul Miyamoto則回應,當局正著手處理監獄的暴力事件,形容未有派遣國民警衛隊的需要,相信有關安全問題,可以從內部解決。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。