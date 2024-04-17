【全國新聞】彈劾國土安全部長米約卡斯條文送交參議院審議

April 17, 2024 新聞, 全國消息, 熱點關注

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國土安全部長米約卡 (DHS)

【KTSF 張麗月報導】

國土安全部長米約卡斯涉嫌處理美墨邊境移民潮不力，國會眾議院先前表決通過對米約卡斯的兩項彈劾條文，經過整理之後，彈劾條文週二正式提交參議院審議，究竟參議院日後是否會舉行全面聆訊就仍未確定。

週二參議院正式展開這彈劾審議過程，參議員將於週三宣誓擔任做陪審員，眾議院屬下國土安全委員會主席Mark Green週二在參議院議事廳，讀出對國土安全部長米約卡斯的彈劾條文。

米約卡斯是美國歷來第二位內閣部長遭彈劾，而第一位是大約在150年前的時任戰爭部長William Belknap。

眾議院的共和黨人是在2月中表決通過彈劾米約卡斯，指控他執行邊境政策不力，「任性和系統性拒絕遵守法例」，以及「違反公眾信任」，導致美墨邊境的無證客人數急升。

整個備受爭議的表決，受到三名共和黨人以及所有民主黨人反對，米約卡斯就指這些指控「毫無根據”。

暫時未知參議院如何審議這彈劾條文，消息指出，參議院可以選擇索性撤銷審訊，或者要求屬下一個委員會舉行聆訊。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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