【全國新聞】彈劾國土安全部長米約卡斯條文送交參議院審議

【KTSF 張麗月報導】

國土安全部長米約卡斯涉嫌處理美墨邊境移民潮不力,國會眾議院先前表決通過對米約卡斯的兩項彈劾條文,經過整理之後,彈劾條文週二正式提交參議院審議,究竟參議院日後是否會舉行全面聆訊就仍未確定。

週二參議院正式展開這彈劾審議過程,參議員將於週三宣誓擔任做陪審員,眾議院屬下國土安全委員會主席Mark Green週二在參議院議事廳,讀出對國土安全部長米約卡斯的彈劾條文。

米約卡斯是美國歷來第二位內閣部長遭彈劾,而第一位是大約在150年前的時任戰爭部長William Belknap。

眾議院的共和黨人是在2月中表決通過彈劾米約卡斯,指控他執行邊境政策不力,「任性和系統性拒絕遵守法例」,以及「違反公眾信任」,導致美墨邊境的無證客人數急升。

整個備受爭議的表決,受到三名共和黨人以及所有民主黨人反對,米約卡斯就指這些指控「毫無根據”。

暫時未知參議院如何審議這彈劾條文,消息指出,參議院可以選擇索性撤銷審訊,或者要求屬下一個委員會舉行聆訊。

