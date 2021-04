【KTSF】

歐洲經濟連續兩個季度萎縮第一季GDP跌0.6%,技術上進入衰退,主要因為面對第三波疫情。

歐洲國家實施新的抗疫封鎖和限制,歐元區最大經濟體德國、意大利和西班牙的經濟活動在第一季繼續萎縮,尤其是德國的經濟收縮1.7%。

但歐洲第二大經濟體法國就例外,法國第一季GDP意外上升0.4%,法國將於下月中開始放寬部份抗疫措施,容許餐飲業提供戶外用餐,有助於當地經濟復甦。

展望今年全年,經濟專家有信心歐元區的經濟會向好,國際貨幣基金會IMF預測,歐元區今年經濟增長是4.5%,仍然落後於美國和中國,而歐盟預期,到今年夏天,歐洲將會有七成的成年人口接種了疫苗。

