【KTSF 嚴劍蓉報導】

美國航空(Amercian Airlines)的機師工會向會員發出警告,指航機安全問題顯著上升。

美國航空的機師工會向會員機師發出警告指,持續出現航機安全問題,例如有工具遺留在飛機的起落架艙,在跑道拖行時飛機與飛機發生碰撞,以及為達到準時升降,而趕快完成航機維修保養。

近期航空業接連出現飛機安全事故,單是上個月,聯合航空就發生十多宗事故。

今年1月,阿拉斯加航空一架客機的逃生機艙門,在客機飛行中飛脫。

AA機師工會通知會員,美國航空的航機也可能發生這類事故,工會敦促機師要報告問題,並在安全事項上抗拒催促的壓力。

