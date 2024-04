【KTSF 張麗月報導】

聯儲局主席包維爾表示,持續高企的通脹,有可能推遲開始減息的時間。

包維爾週二在首都華盛頓出席一個經濟會議時表示,近期的數據顯示,通脹物價持續高企,仍未受到控制,預期可能需要更長時間才可以將通脹降回局方設定的2%目標,因此有可能推遲到今年較後時間才可望開始減息。

包維爾又說,如果通脹持續升溫,有需要繼續維持限制性的貨幣政策在現時水平。

有分析認為,包維爾的講話,代表了如果沒有進一步數據顯示通脹回落,減息的次數可能沒有這麼多,即是今年內可能不會減息達0.75厘。

聯儲局副主席Philip Jefferson週二早上發表演說時也透露,今年內有機會不會減息三次。

