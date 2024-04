【全國新聞】特朗普掩口費案7人獲選為陪審員 聆訊期間法官斥責特朗普

【KTSF 張麗月報導】

前總統特朗普被控的掩口費案週二有7人獲選為案中陪審員,在過程中,特朗普遭到法官的斥責。

特朗普被控的掩口費案週二繼續挑選陪審員,特朗普也有現身曼克頓法庭,期間他遭到主審法官Juan Merchan的斥責,因為特朗普向候選人講了一些說話,做了一些動作,法官表明絕不會讓本案陪審員受到恐嚇,法官建議辯方律師讓特朗普知道這一點。

消息指,辯方律師向特朗普轉告法官的意見後,特朗普顯得憤怒。

主流媒體引述法律學者指,特朗普可能會為這種行為付出巨大的代價。

週一是本案開庭的第一日,特朗普就因為在社交媒體發帖文,攻擊本案的證人,控方因此要求法庭向特朗普罰款3千元,法官會在本月下旬聽取進一步的論據。

此外,法官也指示什麼證據可以呈堂,當中包括在一個片段中特朗普吹噓自己如何可以性侵犯女性,法官裁定該片段的文字記錄可以呈堂。

此外,法官也拒絕讓特朗普在下週請假,以便到聯邦最高法院出席涉及國會大樓衝擊案總統豁免權的訴訟聆訊,特朗普隨後指法官有問題,在此之前,他也攻擊法官的妻子。

有法律學者指,特朗普這些行為,可能會為他贏得對支持者的公關戰,但對他的庭審就可能十分不利。

至於掩口費案,週一96個陪審團人選中,有一半遭到淘汰,因為他們表明不會公平對待本案。

週二就有七人獲得挑選為陪審員,預料整個挑選陪審員的過程,可能需時長達兩個星期才完成。

特朗普在本案面對34項重罪起訴,涉及他涉嫌商業文件造假,一旦陪審團裁定罪名成立,他可能要入獄。

今次是特朗普面對的四宗刑事案中的其中一宗,其餘的刑事檢控,還包括2021年1月6日國會大樓衝擊事件,特朗普是否獲得總統豁免權免被起訴的問題,以及特朗普涉及的機密文件案。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。