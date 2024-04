【灣區新聞】灣區部分地區房價下跌但物業稅增加 原因是什麼（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

灣區部分地區去年的平均樓價下跌,可是物業稅則顯著增加,原因是什麼?

舊金山(三藩市)商業時報(San Francisco Business Times)的報導指出,舊金山、東灣奧克蘭(屋崙)及Hayward都會區,去年平均樓價估值下跌3%,由148萬多元下跌至144萬1千多元,但整體物業稅收由85億元增加至90億元,增幅是6%。

加州選民幾十年前通過的13號提案,限制物業稅率是樓價估值的1%,再加上其他費用,包括選民通過地方提案,例如學校公債,而要求業主分擔還款,以及業主需要支付的排污費用等等,因此物業稅率很多時候會超過樓價的百分之一。

報導指出,隨著加州商業樓宇近年空置率高,影響商業樓宇的價值,政府的物業稅收因此減少,令到地方政府會向住宅業主徵收更多的稅,去維持市政開支,這也是全國的趨勢。

2023年,全國獨立屋屋主總共支付3630多億元物業稅,較對上一年多了230多億元,增幅接近7%。

加州有法例規定地方政府機構,包括校區以及水利局,必須提供豁免特別稅的資料,年滿65歲的業主可聯繫這些政府部門,申請豁免繳交物業稅所包含的部分稅項,例如舊金山的長者業主每年填寫表格,豁免資助舊金山聯合校區的物業稅項。

