【灣區新聞】灣區部分地區房價下跌但物業稅增加 原因是什麼（視頻）

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【KTSF 黃恩光報導】

灣區部分地區去年的平均樓價下跌，可是物業稅則顯著增加，原因是什麼？

舊金山（三藩市）商業時報（San Francisco Business Times）的報導指出，舊金山、東灣奧克蘭（屋崙）及Hayward都會區，去年平均樓價估值下跌3%，由148萬多元下跌至144萬1千多元，但整體物業稅收由85億元增加至90億元，增幅是6%。

加州選民幾十年前通過的13號提案，限制物業稅率是樓價估值的1%，再加上其他費用，包括選民通過地方提案，例如學校公債，而要求業主分擔還款，以及業主需要支付的排污費用等等，因此物業稅率很多時候會超過樓價的百分之一。

報導指出，隨著加州商業樓宇近年空置率高，影響商業樓宇的價值，政府的物業稅收因此減少，令到地方政府會向住宅業主徵收更多的稅，去維持市政開支，這也是全國的趨勢。

2023年，全國獨立屋屋主總共支付3630多億元物業稅，較對上一年多了230多億元，增幅接近7%。

加州有法例規定地方政府機構，包括校區以及水利局，必須提供豁免特別稅的資料，年滿65歲的業主可聯繫這些政府部門，申請豁免繳交物業稅所包含的部分稅項，例如舊金山的長者業主每年填寫表格，豁免資助舊金山聯合校區的物業稅項。

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