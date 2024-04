【灣區新聞】舊金山交通局董事會通過在33個地點安裝測速攝影機（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山(三藩市)市參議會日前通過一項議案,簡化在市內部署測速攝影機的程序,舊金山交通局(SFMTA)董事會週二亦投票通過在33個地點安裝測速攝影機。

加州於2023年通過AB645法案,允許舊金山和其他五個城市推行為期5年的測速攝影機試點計劃。

舊金山市參議會亦在月初通過市長布里德將安裝程序縮減一年的議案,確保攝影機可以在2025年投入運作。

交通局起初建議在包括學校、公園、長者中心,以及商業區等超過70個高危地點安裝測速攝影機,經收窄範圍後,最終得出33個散佈於市內不同區域的安裝位置。

交通局指出,這些街口都有車輛超速的問題,當中有限速25英里的街道,每天有超過4400架車輛超速10英里以上。

當局表示,測速攝影機將會全天候運作,並向違例者發出告票,這個技術能有效打擊超速問題,減低交通意外機會,提升道路安全。

交通局董事會週二在會議上一致通過將安裝攝影機的計劃和33個安裝地點,呈交予市參議會批准,預料在2025年初完成安裝33個攝影機系統,系統啟用前會先向公眾進行教育。

啟用後的頭兩個月,攝影機只會發出警告,兩個月之後會正式開出罰單。

