【KTSF 周正鈞報導】

Union City警方指,在剛過去的週末,當地有人持槍搶劫一個郵差。

上星期六下午2時19分,Union City警方接報指,有人在Granada Way 4600號附近持槍搶劫一名郵差,郵差受了輕傷,送院治療,疑犯仍然在逃。

警方呼籲市民協助破案,市民可以致電(510) 675-5227聯絡警探Parodi,美國郵政也懸紅15萬,鼓勵大眾提供線索,捉拿涉案匪徒歸案。

聯邦司法部北加州辦事處去年就指出,干擾郵件的犯罪行為有所增加。

