【加州新聞】加州速食店員工最低時薪漲至20元後 有員工稱工時被削

4月開始,加州速食店員工最低工資每小時調漲至20元,有員工表示,工作時數已經減少。

加州州長紐森去年簽署的AB 1228號法案,要求擁有60家及以上門店的快餐連鎖店,將工人的時薪從16美元調漲到20美元,雖然灣區很多速食連鎖店的最低工資都已經在18元左右,不過一名在知名速食店打工的員工私下告訴記者,從上星期開始,她每星期的上班時數已經被砍了。

該名員工說:「上星期我才知道星期天不用工作了,我通常星期天都有班

她說主管並沒有解釋為什麼工作時間被砍,但她猜想跟最低工資調到20元有關。

事實上,在法案正式生效前,兩大Pizza連鎖店Pizza Hut和Round Table,已經將所有外送員裁掉。

Jack in the Box正在測試油炸機機器人和自動飲料分配器,一旦成功,將可以減少對人工的依賴。

而麥當勞和Chipotle已經宣布菜單會漲價。

In-N-Out Burger掌門人接受媒體採訪表示,會盡可能一切不漲價。

