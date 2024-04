【灣區新聞】Pamela Price罷免案收到足夠選民簽名 發起人爭取夏天舉行特別選舉（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

Alameda縣選務處確認,有關地檢官Pamela Price的罷免案收到足夠的有效選民簽名,罷免發起人之一的社區領袖陳錫澎(Carl Chan)希望向縣參事爭取在6月至8月之間舉行特別選舉去罷免Price。

Alameda縣選務處週一發聲明,指在3月4日總共收到123,374個支持罷免地檢官Pamela Price的簽名。

經核對簽名後,發現有48,617個簽名無效,但有效的選民簽名仍超過74,700多個,高於73,195的最低門檻。

罷免發起人之一的社區領袖陳錫澎解釋,有些人簽名時沒有寫下自己的職業,導致簽名失效,相反,在罷免前舊金山(三藩市)地檢官博徹思就沒有這個問題,已經向選務處作出查詢。

陳錫澎說:「今次比較特殊一點,因為Alameda用了自身縣府的法例,而州府又有自己的法例,其實兩者也有採取,如果是這樣的話,就算沒有填寫職業,也應該點算在內,不過無論如何,簽名已經超出所需數量,我們十分高興。」

他表示,罷免行動下一步會將焦點放在爭取盡快舉行特別選舉罷免Price。

陳錫澎說:「但是由於我們開始時是屬於縣府條例,但現在加上州府的條例,因此他們打算盡可能拖延至11月,但我們希望特別選舉能在6月至8月完成投票。」

他指,會在4月30日的縣參議會會議及之前,向縣參事做遊說工作。

陳錫澎說:「我們一定要發聲,讓代表我們的民選官員知道,我們可以投票選你做我們的代表,如果你的工作做得不好,我們是有權將你撤離這個職位。」

自Alameda縣選務處公開相關消息後,Price未有作出回應。

