【灣區新聞】Pamela Price罷免案收到足夠選民簽名 發起人爭取夏天舉行特別選舉（視頻）

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【KTSF 毛皓延報導】

Alameda縣選務處確認，有關地檢官Pamela Price的罷免案收到足夠的有效選民簽名，罷免發起人之一的社區領袖陳錫澎（Carl Chan）希望向縣參事爭取在6月至8月之間舉行特別選舉去罷免Price。

Alameda縣選務處週一發聲明，指在3月4日總共收到123,374個支持罷免地檢官Pamela Price的簽名。

經核對簽名後，發現有48,617個簽名無效，但有效的選民簽名仍超過74,700多個，高於73,195的最低門檻。

罷免發起人之一的社區領袖陳錫澎解釋，有些人簽名時沒有寫下自己的職業，導致簽名失效，相反，在罷免前舊金山（三藩市）地檢官博徹思就沒有這個問題，已經向選務處作出查詢。

陳錫澎說：「今次比較特殊一點，因為Alameda用了自身縣府的法例，而州府又有自己的法例，其實兩者也有採取，如果是這樣的話，就算沒有填寫職業，也應該點算在內，不過無論如何，簽名已經超出所需數量，我們十分高興。」

他表示，罷免行動下一步會將焦點放在爭取盡快舉行特別選舉罷免Price。

陳錫澎說：「但是由於我們開始時是屬於縣府條例，但現在加上州府的條例，因此他們打算盡可能拖延至11月，但我們希望特別選舉能在6月至8月完成投票。」

他指，會在4月30日的縣參議會會議及之前，向縣參事做遊說工作。

陳錫澎說：「我們一定要發聲，讓代表我們的民選官員知道，我們可以投票選你做我們的代表，如果你的工作做得不好，我們是有權將你撤離這個職位。」

自Alameda縣選務處公開相關消息後，Price未有作出回應。

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