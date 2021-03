【有線新聞】

華裔女導演趙婷憑電影《浪跡天地》,獲頒金球獎最佳導演,是首位華裔女性奪此殊榮。

38歲的趙婷亦是歷來第二位女性和第二位華人,成為金球獎最佳導演。

她在北京出生,留學英、美,在紐約攻讀電影。

《浪跡天地》是她執導的第三部長片,講述女主角經歷金融海嘯後,飄泊打工的生活。趙婷得獎後,感謝與她分享飄泊經歷的人。

電影同時獲頒戲劇類最佳電影,電影去年已揚威威尼斯影展奪得最高榮譽金獅獎。

