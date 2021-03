眾院通過1.9萬億抗疫救助方案 拜登籲參院盡快通過

【有線新聞】

聯邦眾議院通過1萬9千億美元的抗疫救助方案後,總統拜登呼籲參議院也盡快通過,不能再浪費時間。白宮早前指方案是跨黨派共識,但表決時則沒有任何共和黨議員投下贊成票。

眾議院討論至翌日凌晨通過救助撥款後,拜登於當地周六早上隨即呼籲參議院緊接行動:「我們沒有時間可浪費,如現在果斷迅速行動,我們便可超前病毒一步,也終於可讓經濟再運行。我國人民已受苦太多太久,我們現在要紓緩這些苦難,《美國救助計劃》正好做得到,可紓緩苦難,當下便要行動。」

眾議院以219票贊成對212票反對通過了救助方案,支持的全為民主黨議員,黨內有兩人倒戈,其餘反對的全為共和黨議員。

有人批評方案是「掛羊頭,賣狗肉」。共和黨黨鞭、眾議員斯卡利斯說:「這方案實際上會延緩重開學校,方案中95%的學校資助,要到2022年才可花費。我們的孩子不能再等,我們要聚焦幫助家庭、幫助企業、重開學校和增加疫苗。如方案確是做這些事,民主黨便不會在周五晚的午夜提出;這方案應受公眾審視,大家不應先通過後再審視內容,我們要打倒這方案並幫助家庭。」

有議員指控方案只救助民主黨控制的州份,又資助提供墮胎服務的人,更有非抗疫的基建內容。

另一爭議涉及最低工資,由每小時7.25美元逐步到4年後提高至15美元,但參議院早前已裁定這項內容違反對預算撥款的規定;方案在參議院即使獲支持通過,至少也會修訂刪除這部分。

