【全國新聞】特朗普掩口費案開始挑選陪審團（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

前總統特朗普被控的「掩口費案」週一開始挑選陪審員,特朗普週一現身紐約曼克頓法庭應訊,今次是美國史上第一位前任總統面對刑事審訊。

這宗被視為世紀大案,特朗普早上現身曼克頓法庭,他在開審前對媒體表示,這件案純碎是政敵對他的攻擊。

在這件案中,特朗普面對共34項有關偽造商業文件的刑事控罪。

案情指,在2016年總統大選期間,特朗普透過前私人律師Michael Cohen支付13萬元掩口費,給成人電影女星Stormy Daniels,叫女星不要爆料關於她與特朗普之間的婚外情,以免影響特朗普的選情。

消息透露,其後特朗普分期退還這些錢給Cohen,而根據公司紀錄文件顯示,這些錢被列作為律師費。

特朗普一直以來都否認與女星有染,並且不承認面對的所有控罪,特朗普聲稱,整件案含有政治動機。

控辯雙方週一開始從500多人中挑選合資格的陪審員,由於人數眾多,預料挑選陪審員的過程,可能需時多達兩星期。

辯方希望從挑選的陪審員中知道,究竟日後案件的審訊是否可以轉換到其他地點審訊。

根據法例,特朗普必須每星期四天出庭受審,審訊可能長達8個星期。

在週一的審訊,法官Juan Merchan開始審核等待裁決的動議,他已經否決一項動議,要求叫他迴避今次審訊。

