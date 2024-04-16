【全國新聞】特朗普掩口費案開始挑選陪審團（視頻）

【KTSF 張麗月報導】
前總統特朗普被控的「掩口費案」週一開始挑選陪審員，特朗普週一現身紐約曼克頓法庭應訊，今次是美國史上第一位前任總統面對刑事審訊。
這宗被視為世紀大案，特朗普早上現身曼克頓法庭，他在開審前對媒體表示，這件案純碎是政敵對他的攻擊。
在這件案中，特朗普面對共34項有關偽造商業文件的刑事控罪。
案情指，在2016年總統大選期間，特朗普透過前私人律師Michael Cohen支付13萬元掩口費，給成人電影女星Stormy Daniels，叫女星不要爆料關於她與特朗普之間的婚外情，以免影響特朗普的選情。
消息透露，其後特朗普分期退還這些錢給Cohen，而根據公司紀錄文件顯示，這些錢被列作為律師費。
特朗普一直以來都否認與女星有染，並且不承認面對的所有控罪，特朗普聲稱，整件案含有政治動機。
控辯雙方週一開始從500多人中挑選合資格的陪審員，由於人數眾多，預料挑選陪審員的過程，可能需時多達兩星期。
辯方希望從挑選的陪審員中知道，究竟日後案件的審訊是否可以轉換到其他地點審訊。
根據法例，特朗普必須每星期四天出庭受審，審訊可能長達8個星期。
在週一的審訊，法官Juan Merchan開始審核等待裁決的動議，他已經否決一項動議，要求叫他迴避今次審訊。
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