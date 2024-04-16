【全國新聞】特朗普成首位被刑事案起訴的美國前總統 重申受政治逼害

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【有線新聞】

美國前總統特朗普首宗刑事案開審，首天未能選出陪審團，他在2016年的總統大選前涉嫌向艷星支付掩口費，隱瞞可能影響選舉的負面新聞，是首位被刑事起訴的前總統，特朗普指是政治迫害。

身負四宗刑事案的特朗普，首宗案件開審，預審庭首天主要是遴選陪審團，包括12名陪審員及6名後補人選。不過96名候選人中，至少50人指無法不帶偏見或政治取向，部分人因私人原因獲准免任，法庭要繼續遴選。

法官又容許另一名聲稱與特朗普有婚外情的模特兒出庭作證，但同時裁定特朗普一段涉嫌侮辱女性的錄音不能呈堂，檢察官亦不能提出其他針對特朗普的性侵指控。

特朗普被指2016年大選期間，間接透過其集團前律師科恩向藝名丹尼爾斯的艷星支付13萬美元「掩口費」，換取對方不公開雙方被指有婚外性行為，以防成為選舉的負面新聞，特朗普被起訴觸犯34項業務紀錄造假的罪名。

檢察官在庭上指特朗普在社交媒體發布帖文針對丹尼爾斯和科恩，違反禁言令干擾證人，要求法官判他藐視法庭和罰款3千美元，特朗普律師辯稱只是回應兩人言論，法官下周公布裁決。

特朗普離開法庭時批評審訊是政治迫害，令他或會錯過兒子的畢業禮：「看來法官不會讓我逃離這個騙局，這是一場政治迫害，永無止境地延續，我們不會得到公平審判。」

不過事實上，法官仍未就特朗普請假出席兒子畢業禮作出裁決。

這宗案件的裁決不會影響特朗普參選和入主白宮，但有分析指特朗普期望透過對不同司法程序提出上訴，在大選前拖延審訊。有民調顯示，過半獨立選民和25%共和黨人表明若特朗普被定罪，將不會投票給他。

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