【全國新聞】特朗普成首位被刑事案起訴的美國前總統 重申受政治逼害

【有線新聞】

美國前總統特朗普首宗刑事案開審,首天未能選出陪審團,他在2016年的總統大選前涉嫌向艷星支付掩口費,隱瞞可能影響選舉的負面新聞,是首位被刑事起訴的前總統,特朗普指是政治迫害。

身負四宗刑事案的特朗普,首宗案件開審,預審庭首天主要是遴選陪審團,包括12名陪審員及6名後補人選。不過96名候選人中,至少50人指無法不帶偏見或政治取向,部分人因私人原因獲准免任,法庭要繼續遴選。

法官又容許另一名聲稱與特朗普有婚外情的模特兒出庭作證,但同時裁定特朗普一段涉嫌侮辱女性的錄音不能呈堂,檢察官亦不能提出其他針對特朗普的性侵指控。

特朗普被指2016年大選期間,間接透過其集團前律師科恩向藝名丹尼爾斯的艷星支付13萬美元「掩口費」,換取對方不公開雙方被指有婚外性行為,以防成為選舉的負面新聞,特朗普被起訴觸犯34項業務紀錄造假的罪名。

檢察官在庭上指特朗普在社交媒體發布帖文針對丹尼爾斯和科恩,違反禁言令干擾證人,要求法官判他藐視法庭和罰款3千美元,特朗普律師辯稱只是回應兩人言論,法官下周公布裁決。

特朗普離開法庭時批評審訊是政治迫害,令他或會錯過兒子的畢業禮:「看來法官不會讓我逃離這個騙局,這是一場政治迫害,永無止境地延續,我們不會得到公平審判。」

不過事實上,法官仍未就特朗普請假出席兒子畢業禮作出裁決。

這宗案件的裁決不會影響特朗普參選和入主白宮,但有分析指特朗普期望透過對不同司法程序提出上訴,在大選前拖延審訊。有民調顯示,過半獨立選民和25%共和黨人表明若特朗普被定罪,將不會投票給他。

(Copyright 2024 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。