【灣區新聞】San Mate縣房價上漲 房屋銷售中位價增至200萬元（視頻）

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【KTSF】

中半島房地產市場升溫，自去年以來，San Mate縣房價上漲，穩居灣區房價最高縣榜首。

儘管利率相對較高，但San Mateo縣房價年增10%，過去幾年貸款利率發生了劇烈變化，2021年，30年期固定年利率降至3%以下，到去年10月達到近7.8%，創下20多年來的最高紀錄。

根據Compass的數據，從去年第一季到今年，房屋銷售中位數價格從約184萬美元增至200萬美元，同期銷售額成長了5%，3月房屋的平均售價，也比掛牌價高出約4%，這是自2022年以來的最高水平，平均掛牌時間也在縮短。

地產專家分析，過去幾個月灣區的經濟前景，發出了好壞參半的訊號，科技業的裁員仍在繼續，以及商業地產市場的低迷，由於嚴峻的貸款環境，包括住宅在內的許多開發案都被嚴重推遲。

不過人工智慧領域的投資，近期股市表現普遍強勁，以及年底前的降息預期，仍舊看好房地產市場表現。

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