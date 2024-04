【灣區新聞】San Mate縣房價上漲 房屋銷售中位價增至200萬元（視頻）

【KTSF】

中半島房地產市場升溫,自去年以來,San Mate縣房價上漲,穩居灣區房價最高縣榜首。

儘管利率相對較高,但San Mateo縣房價年增10%,過去幾年貸款利率發生了劇烈變化,2021年,30年期固定年利率降至3%以下,到去年10月達到近7.8%,創下20多年來的最高紀錄。

根據Compass的數據,從去年第一季到今年,房屋銷售中位數價格從約184萬美元增至200萬美元,同期銷售額成長了5%,3月房屋的平均售價,也比掛牌價高出約4%,這是自2022年以來的最高水平,平均掛牌時間也在縮短。

地產專家分析,過去幾個月灣區的經濟前景,發出了好壞參半的訊號,科技業的裁員仍在繼續,以及商業地產市場的低迷,由於嚴峻的貸款環境,包括住宅在內的許多開發案都被嚴重推遲。

不過人工智慧領域的投資,近期股市表現普遍強勁,以及年底前的降息預期,仍舊看好房地產市場表現。

