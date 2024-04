【灣區新聞】早前有女囚犯遭性侵的Dublin市女子監獄將關閉（視頻）

【KTSF】

聯邦監獄局宣佈,將會關閉飽受性侵和管理不善問題困擾的東灣FCI Dublin女子監獄。

聯邦監獄局表示,位於Dublin的聯邦女子監獄FCI Dublin將會關閉,原因是雖然當局已投放大量資源處理監獄的文化、人員聘用和老化的設施,以及最關鍵的監獄人員操守問題,但當局發現這座監獄未有達到預期的標準,最佳的做法是把它關閉。

當局指,這決定是經過持續評核那些前所未有地採取的額外措施的效果後作出。

美聯社2021年揭發,這座女子監獄多年來有獄警性侵囚犯,並向投訴的受害人報復,而管理層隱瞞情況的問題,最少8名監獄人員被控性侵女囚犯,當中5人認罪,兩人經審訊被定罪,包括前監獄長Ray Garcia。

上月,聯邦調查局搜查這座監獄,因為被派去改善問題的監獄長,被指向舉報的囚犯報復,一名聯邦法官因此命令涉事監獄,需要受到一名特別專員監督,是聯邦監獄的首例。

Dublin聯邦女子監獄是聯邦政府六座女子監獄之一,並且是美國西部唯一的聯邦女子監獄,目前有605個囚犯,這些女囚犯將被轉移至其他監獄,當局表示沒有員工會失去工作。

