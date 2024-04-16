【灣區新聞】社區人士呼籲聖荷西地區醫療中心保留創傷中心（視頻）

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【KTSF 古琳嘉報導】

位於聖荷西的地區醫療中心（Regional Medical Center）計劃今年8月關閉其創傷中心，聖塔克拉拉縣議會週二開會，評估有關決定的影響性，多位民選官員以及社區關注人士週一也在醫療中心外集會，呼籲保留這個創傷中心。

聖荷西地區醫療中心今年2月決定在8月12號之前關閉醫院的創傷中心，關閉專門應付突發心臟病的中心，以及結束全面中風綜合治療中心，改為提供長期治療方案的初級中風中心。

院方表示，關閉這幾個醫療項目的原因是使用率偏低，院方表示，會與灣區其他醫院合作，使病人繼續得到醫療照顧。

然而地區醫療中心的決定，讓許多居民震驚，也擔心如果在101或280公路上發生車禍，重大創傷的患者將無法就近獲得緊急醫治。

週一包括東聖荷西的社區人士，以及聖塔克拉拉縣議員Cindy Chavez，與多位聖荷西市議員，前往地區醫療中心前集會，呼籲該中心保留其創傷中心，並要求聖塔克拉拉縣議會採取行動，來改變這一決定。

Chavez說：「醫院將要關閉應付中風和心臟病等高水平服務，包括他們的創傷中心，我們不同意，這是一個公共安全議題，對於我們社區中最弱勢的人群。」

Peter Ortiz 聖荷西市議員說：「作為縣內三個成人創傷中心之一，地區醫療中心在照顧創傷病患扮演重要角色，每年照顧平均2450個患者，佔了我們創傷系統四分之一的創傷通報案例，我們不能忽略這個現實。」

聖塔克拉拉縣議會將在週二會議上討論有關問題，聽取緊急醫療服務局，對於聖荷西地區醫療中心計劃減少創傷醫療服務的意見，以及為評估報告提供指引。

關注人士指出，如果這個創傷中心關閉，最近的一個創傷中心是在8英哩外的聖塔克拉拉谷醫療中心，或是27英哩外的史丹福醫院，將會構成公共安全問題，呼籲當局採取行動，停止關閉的決定。

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