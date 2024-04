【灣區新聞】社區人士呼籲聖荷西地區醫療中心保留創傷中心（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

位於聖荷西的地區醫療中心(Regional Medical Center)計劃今年8月關閉其創傷中心,聖塔克拉拉縣議會週二開會,評估有關決定的影響性,多位民選官員以及社區關注人士週一也在醫療中心外集會,呼籲保留這個創傷中心。

聖荷西地區醫療中心今年2月決定在8月12號之前關閉醫院的創傷中心,關閉專門應付突發心臟病的中心,以及結束全面中風綜合治療中心,改為提供長期治療方案的初級中風中心。

院方表示,關閉這幾個醫療項目的原因是使用率偏低,院方表示,會與灣區其他醫院合作,使病人繼續得到醫療照顧。

然而地區醫療中心的決定,讓許多居民震驚,也擔心如果在101或280公路上發生車禍,重大創傷的患者將無法就近獲得緊急醫治。

週一包括東聖荷西的社區人士,以及聖塔克拉拉縣議員Cindy Chavez,與多位聖荷西市議員,前往地區醫療中心前集會,呼籲該中心保留其創傷中心,並要求聖塔克拉拉縣議會採取行動,來改變這一決定。

Chavez說:「醫院將要關閉應付中風和心臟病等高水平服務,包括他們的創傷中心,我們不同意,這是一個公共安全議題,對於我們社區中最弱勢的人群。」

Peter Ortiz 聖荷西市議員說:「作為縣內三個成人創傷中心之一,地區醫療中心在照顧創傷病患扮演重要角色,每年照顧平均2450個患者,佔了我們創傷系統四分之一的創傷通報案例,我們不能忽略這個現實。」

聖塔克拉拉縣議會將在週二會議上討論有關問題,聽取緊急醫療服務局,對於聖荷西地區醫療中心計劃減少創傷醫療服務的意見,以及為評估報告提供指引。

關注人士指出,如果這個創傷中心關閉,最近的一個創傷中心是在8英哩外的聖塔克拉拉谷醫療中心,或是27英哩外的史丹福醫院,將會構成公共安全問題,呼籲當局採取行動,停止關閉的決定。

