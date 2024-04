【有線新聞】

馬里蘭州巴爾的摩大橋被貨櫃船撞毀事件,聯邦調查局展開刑事調查。

調查局人員當地周一登上涉事貨櫃船達利號蒐證,調查局說是獲法庭准許上船調查,據報範圍包括船員離開碼頭時是否一早知道貨櫃船的動力系統有嚴重問題等。

另一方面,當局繼續清理損毀大橋殘骸和恢復航道的工作,並在一架失蹤的工程車上尋回第四名遇難者的遺體,當局因應家屬要求未有交代死者身份。

