【灣區新聞】聖荷西基督教組織青少年牧師涉嫌性侵女童多年被捕

【KTSF 周正鈞報導】

一個曾經在南灣聖荷西市一個基督教組織擔任青少年牧師的男人,涉嫌在2014年至2018年期間,性侵一個女童而被警方拘捕。

這宗性侵案的疑犯是47歲聖荷西居民Brett Bymaster,警方表示,現已成年的女受害人告訴警方,一個成年男子在2014至2018年多次性侵她,當時女事主未成年。

探員後來證實疑犯是Bymaster,案發期間他是River Church Community的青少年牧師,並且在教會以外的課後班擔任義工。

上星期一4月11號,警方在中谷Manteca市拘捕Bymaster,他面對性侵一名兒童的控罪,目前關押在Santa Clara縣監獄。

警方呼籲有此案或類似案件信息的人士,聯繫聖荷西警察局網絡兒童犯罪調查組的探員Camarillo(ICAC),電話是(408) 273-2959。

