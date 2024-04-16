【灣區新聞】聖荷西基督教組織青少年牧師涉嫌性侵女童多年被捕

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【KTSF 周正鈞報導】

一個曾經在南灣聖荷西市一個基督教組織擔任青少年牧師的男人，涉嫌在2014年至2018年期間，性侵一個女童而被警方拘捕。

這宗性侵案的疑犯是47歲聖荷西居民Brett Bymaster，警方表示，現已成年的女受害人告訴警方，一個成年男子在2014至2018年多次性侵她，當時女事主未成年。

探員後來證實疑犯是Bymaster，案發期間他是River Church Community的青少年牧師，並且在教會以外的課後班擔任義工。

上星期一4月11號，警方在中谷Manteca市拘捕Bymaster，他面對性侵一名兒童的控罪，目前關押在Santa Clara縣監獄。

警方呼籲有此案或類似案件信息的人士，聯繫聖荷西警察局網絡兒童犯罪調查組的探員Camarillo（ICAC），電話是(408) 273-2959。

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