【國際新聞】氣候變化令海水升溫 全球珊瑚正遭受第4次大規模白化

美國海洋部門專家宣布全球珊瑚正遭受第4次大規模白化,超過53個地區的珊瑚礁有白化現象,原因是氣候變化令海水升溫。

在地質學上,全球海床可以劃分為多個「海盆」,即是海底盆地,以面積計,地球三大海盆是太平洋、大西洋及印度洋海盆,當這三大海盆同時也有一成以上的珊瑚連續一年呈現白化現象,足以稱為「全球珊瑚白化事件」。

美國國家海洋及大氣管理局宣布全球珊瑚正處於這種危險狀態,是有紀錄以來第4次,現時至少53個國家和地區的珊瑚礁包括美國、巴西、墨西哥、澳洲以至斐濟也出現大規模白化,澳洲的大堡礁甚至有九成珊瑚變白。

今次是10年內第二次全球白化,原因和過去幾次一樣,是厄爾尼諾現象令海水變暖,但今次全球暖化令水溫更加高,白化規模前所未見。

珊瑚的顏色來自共生的藻類,但當水溫太高,共生藻會離開,造成珊瑚白化,失去藻類提供的養分,珊瑚會長期捱餓,所以白化是珊瑚死亡的先兆。現時專家寄望今次厄爾尼諾現象即將完結,希望撐過這幾個月後全球珊瑚會逐漸恢復。

