【全國新聞】週末全美多地發生槍擊案 紐約州兩警殉職

【KTSF 周正鈞報導】

在過去的週末,紐約州德州及阿肯色州都發生致命槍擊案,造成多人死傷,其中在紐約州,匪徒使用半自動步槍襲擊執法人員,兩名警員中槍殉職。

Syracuse警察局長Joseph Cecile說:「我們喪失了兩位英雄,他們盡忠職守保衛社區,我們失去了兩個警務人員。」

Syracuse警方表示,警員調查一宗偷車案,追蹤到匪徒的家時,發生開槍事件,匪徒用半自動步槍向警員開槍,其中一名警員向匪徒還火擊斃了他,但這名警員與另一名縣警中槍不治殉職,警方拘捕了一個人。

另外,星期六晚,阿肯色州Wynne市的東北地區一個正在舉行社區鄰里派對的地點,發生了大規模槍擊案。

警方指,事發時有人向人群開槍,一人中槍死亡,至少9人受傷。

警方又指,至少兩人在當場被車撞倒受傷,警方正在調查槍擊案的動機。

而在德州Dallas同樣發生大規模槍擊案,星期日早上,當地正舉行社區活動,警方指,行兇者開槍超過12發,一名21歲女性身亡,8名途人受傷並無生命危險,事件仍在調查中,暫未有人被拘捕。

而在芝加哥發生的槍擊案中,11人中槍,當中包括7名成人,及4名年齡介乎1到9歲的兒童,案中一名9歲女童中槍身亡,兩名分別為1歲及8歲的男童身中多槍留醫,其餘成人中槍傷者皆送院治理。

芝加哥警方就指,案件涉及幫派目標仇殺。

