【全國新聞】週末全美多地發生槍擊案 紐約州兩警殉職

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【KTSF 周正鈞報導】

在過去的週末，紐約州德州及阿肯色州都發生致命槍擊案，造成多人死傷，其中在紐約州，匪徒使用半自動步槍襲擊執法人員，兩名警員中槍殉職。

Syracuse警察局長Joseph Cecile說：「我們喪失了兩位英雄，他們盡忠職守保衛社區，我們失去了兩個警務人員。」

Syracuse警方表示，警員調查一宗偷車案，追蹤到匪徒的家時，發生開槍事件，匪徒用半自動步槍向警員開槍，其中一名警員向匪徒還火擊斃了他，但這名警員與另一名縣警中槍不治殉職，警方拘捕了一個人。

另外，星期六晚，阿肯色州Wynne市的東北地區一個正在舉行社區鄰里派對的地點，發生了大規模槍擊案。

警方指，事發時有人向人群開槍，一人中槍死亡，至少9人受傷。

警方又指，至少兩人在當場被車撞倒受傷，警方正在調查槍擊案的動機。

而在德州Dallas同樣發生大規模槍擊案，星期日早上，當地正舉行社區活動，警方指，行兇者開槍超過12發，一名21歲女性身亡，8名途人受傷並無生命危險，事件仍在調查中，暫未有人被拘捕。

而在芝加哥發生的槍擊案中，11人中槍，當中包括7名成人，及4名年齡介乎1到9歲的兒童，案中一名9歲女童中槍身亡，兩名分別為1歲及8歲的男童身中多槍留醫，其餘成人中槍傷者皆送院治理。

芝加哥警方就指，案件涉及幫派目標仇殺。

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