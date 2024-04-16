【中國新聞】北京半馬中國選手奪冠惹質疑 組委會成立專組調查

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【有線新聞】

周日舉行的北京半馬拉松賽，造假風波愈鬧愈大。組委會已成立專項調查組，開展調查工作。

全國紀錄保持者何杰，在周日舉行的北京半馬拉松賽事中，跑出1小時03分44秒，力壓三名外籍選手奪冠。但賽果惹來爭議。

有網民翻看片段，指何杰跟另外三名外籍選手，早段已拋離其他人。接近衝線時，三名外籍選手一度回頭，疑似放慢腳步，甚至揚手示意。最終原本落後的何杰反超前，以1秒之差險勝。

旁述員：「我們看四個人很有默契啊。(對，哈哈)在今天的全程當中，這四個人都是，一直保持在一起。(是的，而且有溝通有交流)」

有傳媒翻查各人出賽往績，指三名外籍選手應有力擊敗何杰。由於四人均穿上同一運動品牌的服飾出賽，而何杰更加是該品牌旗下運動員，有人質疑他被「保送」奪冠。

何杰發文否認造假，強調「不需要這個冠軍去證明自己」。又說自己才是事件中的受害者，收到許多不友好評論，令他感到「心寒和不解」。至於獲得亞軍的馬納蓋特，賽後受訪時一度承認「讓賽」。又指何杰是他朋友，其後才改口。

北京半馬組委會通報，對男子組比賽結果的問題高度重視。已成立專項調查組開展調查，會及時向社會公布調查處理結果。

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