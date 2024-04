【中國新聞】北京半馬中國選手奪冠惹質疑 組委會成立專組調查

【有線新聞】

周日舉行的北京半馬拉松賽,造假風波愈鬧愈大。組委會已成立專項調查組,開展調查工作。

全國紀錄保持者何杰,在周日舉行的北京半馬拉松賽事中,跑出1小時03分44秒,力壓三名外籍選手奪冠。但賽果惹來爭議。

有網民翻看片段,指何杰跟另外三名外籍選手,早段已拋離其他人。接近衝線時,三名外籍選手一度回頭,疑似放慢腳步,甚至揚手示意。最終原本落後的何杰反超前,以1秒之差險勝。

旁述員:「我們看四個人很有默契啊。(對,哈哈)在今天的全程當中,這四個人都是,一直保持在一起。(是的,而且有溝通有交流)」

有傳媒翻查各人出賽往績,指三名外籍選手應有力擊敗何杰。由於四人均穿上同一運動品牌的服飾出賽,而何杰更加是該品牌旗下運動員,有人質疑他被「保送」奪冠。

何杰發文否認造假,強調「不需要這個冠軍去證明自己」。又說自己才是事件中的受害者,收到許多不友好評論,令他感到「心寒和不解」。至於獲得亞軍的馬納蓋特,賽後受訪時一度承認「讓賽」。又指何杰是他朋友,其後才改口。

北京半馬組委會通報,對男子組比賽結果的問題高度重視。已成立專項調查組開展調查,會及時向社會公布調查處理結果。

